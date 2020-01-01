فليك: لست مهتمًا بعقد جديد مع بايرن ميونخ في ظل كورونا

ليس هذا ما يجب أن يتم التفكير فيه الآن..

شدد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، على أنه غير مهتم بمناقشة إمكانية توقيعه لعقد جديد طويل رفقة العملاق البافاري في ظل ما يُعانيه العالم الآن من تفشي لفيروس كورونا.

الدوري الألماني أوقف حتى مطلع أبريل ومن المقرر أن يتم تمديد هذا الإيقاف حتى نهاية الشهر في ظل عدم القدرة على السيطرة على تمدد وتوسع الفيروس في أغلب بقاع العالم وخصوصًا أوروبا.

فليك تولى تدريب بايرن بصورة مؤقتة خلفًا لنيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، لكن سرعان ما تمكن من إقناع الجماهير بإمكاناته وتحول البافاري معه بصورة لافتة للنظر لتقرر الإدارة الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم.

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بايرن ميونخ مع فليك فاز في 18 مباراة من أصل 21 في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، كما أنه لم يتلق أي هزيمة خلال 2020 واسترد صدارته للدوري الألماني بعدما فقدها إبان فترة التخبط مع كوفاتش.

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بدوره، قال المدرب البالغ من العمر 55 عامًا في تصريحات صحفية عن إذا ما كان سيستمر أم يرحل "هناك الكثير من الأشياء أهم من مستقبلي في اللحظة الراهنة.".

كما أضاف "أعتقد أن الموسم سيستمر، أنا أُفكر بشكلٍ إيجابي على الرغم من أننا لن نبدأ اللعب مرة أخرى قبل مايو وقد نضطر إلى القيام بذلك بدون حضور جماهيري.".

كما أكد فليك على أن بايرن ميونخ لن يعود إلى التدريبات قبل أن تكون الأمور آمنة بنسبة 100%، حيث أتم حديثه قائلًا "يُنظر إلى بايرن بشكل مختلف، سنقوم بعمل جيد لنكون بمثابة قدوة للجميع.".

يذكر أن فليك تمكن من قيادة بايرن لوضع قدم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكاسح على تشيلسي في ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ16 بثلاثية نظيفة، مما جعل الصحافة تتكهن بأنه بصدد تمديد عقده كمدرب للفريق الأول لمدة موسمين إضافيين.

