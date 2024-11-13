فليك يقاتل لخطفه.. 10 ملايين يورو تحرم ريال مدريد من صفقة شتوية طارئة

ما خطة المدرب الألماني؟

تتواصل تكهنات وسائل الإعلام الإسبانية بشأن اسم المدافع الذي يستهدف ريال مدريد ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستقر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي على ضرورة تعزيز دفاع الفريق بصفقة طارئة في يناير، بعد الإصابات الكبيرة التي ضربت الثنائي داني كارباخال وإيدر ميليتاو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن النادي الملكي يفكر في التعاقد مع جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن وزميل أنطونيو روديجر في المنتخب الألماني، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، ما يسهل ضمه بسعر جيد".

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وأشعل تلك الأنباء تصريح وكيل أعمال تاه، بيني زهافي، بأن صرّح بأن "الفكرة كانت أن يذهب تاه إلى بايرن"، لكنه استدرك "سيغادر إلى نادٍ كبير، لا يزال لدى بايرن فرص ممتازة للتعاقد معه، سيذهب إلى نادٍ كبير الصيف المقبل (في صفقة مجانية)".

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد "غير مستعد لدفع أكثر من 10 ملايين يورو"، لذلك لم يتقدم بأي عرض رسمي.

وختمت: "اللاعب يفاضل بين بايرن ميونخ وبرشلونة، فالنادي الألماني يريده بشدة منذ الصيف الماضي، وكذلك هانز فليك مدرب البارسا يراه خيارًا مثاليًا، وسوف يسعى للتواصل مع مقربين منه لإقناعه بالانضمام للفريق الكتالوني".