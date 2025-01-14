فليك: أتحدث مع ديكو يوميًا بشأن الميركاتو.. وهذا ما أريده بعد خماسية ريال مدريد

ماذا قال المدرب الألماني؟

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة جاهزية فريقه لمواجهة ريال بيتيس، غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي اليوم: "علينا الفوز غدًا، من المهم أن نحظى بنفس السلوك والأداء غدًا، الخصم صعب وعلينا إظهار أننا من أفضل الفرق".

وتطرق إلى الفوز الكبير على ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني: "لا أحب المبالغة في أي شيء، لقد كان انتصارًا رائعًا، إنه أمر هائل أن نفوز بهذه النتيجة (5-2)، يجب أن نكون فخورين، لكن في النهاية الشيء المهم هو أن نفعل ذلك في كل مباراة".

وعن مركز حراسة المرمى، علق: "أعتقد أن الأمور تغيرت كثيرًا، رأينا شتشيسني يقدم أداءً جيدًا جدًا، لديه عقلية لا تصدق، والشيء الآخر هو إينياكي بينيا، كان تحت الضغط ودخل أمام ريال مدريد (بعد طرد شتشيسني) وتلقى هدفًا من أول تسديدة، لكنه أظهر قوته وهدوءه، كان لا يصدق".

وسُئل فليك عن إمكانية إبرام صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، فأوضح: "بالطبع أتحدث مع ديكو (المدير الرياضي) كل يوم تقريبًا، لكنني قلت بالفعل إنني سعيد بالفريق الذي لدي".

وفيما يتعلق بإمكانية رحيل أنسو فاتي، قال فليك: "من المؤسف أن فاتي لم يتمكن من إظهار مدى جودته بنسبة 100%، لكنه يجب أن يعمل ليقدم أفضل ما لديه، سعيد للغاية بجميع اللاعبين، بما فيهم فاتي، يجب أن أكون صادقا مع جميع اللاعبين، لقد تحدثت مع أنسو بشأن وضعه، وكل شيء يعتمد عليه، وعلى ما يمكن أن يقدمه لنا".

وختم: "لم أفكر في الاستمرار مع برشلونة لسنوات، لأنني أعلم أنه في كرة القدم الأمور تتغير بسرعة، لذا قد يتغير الكثير، وسندرك ذلك أيضًا في نهاية الموسم، أشعر أنني بخير هنا، وأود أن أعمل هنا مع هذا الفريق، لكن في النهاية لدي عقد لمدة سنة ونصف، وهو وقت طويل للمدرب".