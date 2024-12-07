فليك: فريقي لن يلعب "الكرات الطويلة".. ولهذا أشعل الحكم غضبي

ماذا قال المدرب الألماني؟

بدا هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة مستاءً للغاية بعد تعادل فريقه أمام مضيفه ريال بيتيس بنتيجة (2-2) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة بهدف في الشوط الأول، قبل أن يتعادل بيتيس من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، أثار احتسابها غضب فليك، الذي اعترض بطريقة واضحة، وعاقبه الحكم بالبطاقة الحمراء.

تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق فيران توريس، وبينما كان الجميع ينتظر صافرة النهاية تعادل بيتيس بهدف قاتل في الدقيقة 90+4.

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وقال فليك، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أعتقد أن ركلة الجزاء أثارت لديّ رد فعل غاضب، لقد كان رد فعلي بسبب الوقت الطويل الذي استغرقه الحكم لتقييم اللعبة، قالوا إنها ركلة جزاء واضحة، يجب قبول قرار الحكم، كان عليّ أن أقبله".

وأضاف: "لم أعتقد أبدًا أن هذا الأمر لن يحدث لي أبدًا (الطرد)، أريد أن أوضح أن رد فعلي الغاضب كان على نفسي، ولم يكن موجهًا لأي شخص".

وزاد: "لم تكن مباراة جيدة، في النهاية لدينا فريق شاب يجب أن يتحسن كثيرًا ويتعلم، علينا أن ندير الأمور بطريقة تسمح للفريق بمواصلة اكتساب الخبرات، حدث الأمر نفسه أمام لاس بالماس، يجب أن نصبح أقوى، كل مباراة تعتمد علينا، وأعتقد أن لدينا الجودة للفوز بجميع المباريات".

وختم: "عندما تكون لدينا سيطرة أكبر على الكرة، نجد مواقف أفضل ونلعب بشكل أسرع، اليوم كنا سيئين للغاية، كنا بطيئين جدًا، التمريرة الطويلة هي أسهل شيء، ولا أريد أن يلعب فريقي بهذه الطريقة".