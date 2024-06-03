ليس كيميش.. فليك يطالب لابورتا بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ!

المدرب الألماني يقدره كثيرًا

طلب هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة، التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت جوشوا كيميش، نجم وسط النادي البافاري بالانضمام إلى مدربه السابق في المنتخب والنادي، لكن يبدو أن فليك يتطلع إلى لاعب آخر.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن "المدرب الجديد لبرشلونة طلب من جواو لابورتا رئيس النادي التعاقد مع نجم بايرن ميونخ كينجسلي كومان.

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وأوضحت أن "كومان الذي ينتهي عقده في صيف 2027، يحظى بثقة فليك، حيث عمل تحت قيادته بين عامي 2019 و2021 (كمساعد ثم مدرب للبافاريين)".

ولفتت إلى أن فليك يقدر كومان كثيرًا، خاصة بسبب جهوده في الجانب الدفاعي، لأن فليك يريد من لاعبيه الأكثر تقدما الضغط على لاعبي وسط ومدافعي الخصم".

ويواجه برشلونة تحديات كبرى وأزمة مالية خانقة، ما يعقّد حساباته فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، وانعكاساتها على صفقات الموسم المقبل.