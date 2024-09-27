فليك يرد على شائعات تشيزني ويرفض الانجراف وراء"فينيسيوس وإندريك"!

كشف عن أنباء سارة بخصوص فرينكي دي يونج

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن موقفه من التعاقد مع حارس جديد، بعد الإصابة القوية للألماني أندريه مارك تير شتيجن، والتي ستبعده عن النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.

شتيجن تعرض لإصابة خطيرة خلال مباراة برشلونة الأخيرة أمام فياريال في الدوري الإسباني، حيث أعلن النادي أنه سيغيب لفترة تصل إلى 8 أشهر، لمعاناته من مشكلة في الوتر الرضفي للركبة اليمنى، لتنتشر بعض التكهنات حول التعاقد مع حارس جديد في صفقة طوارىء، وكان من أبرز الأسماء المقترحة البولندي المعتزل فويتشيك تشيزني.

وقال فليك تعليقًا على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، غدًا، السبت في الليجا:"إينياكي بينيا قد يبقى كحارس أساسي طوال الموسم، لما لا، هو يتمتع بثقة عالية تظهر جيدًا في المباريات، وأما بالنسبة لحارس مرمى آخر، لا أعرف، علينا الانتظار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الجدل المثار حول إندريك وفينيسيوس جونيور:"أنا أركز فقط على فريقنا، علينا أن نقوم بعملنا وهذا يعني الفوز على أوساسونا، الباقي لن يغير أي شيء".

عودة رافينيا ومارك كاسادو:"نمنح اللاعبين خيار التعافي مع العلاج دون الحاجة إلى التواجد في الملعب، غدًا سنقوم بتدريب بسيط وسنرى ما سيحدث، نتمنى تواجدهما معًا في مباراة الغد".

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عقوبة الاتحاد الأوروبي بسبب عبارة "هايل فليك":"أعتقد أن إيلينا فورت نائبة رئيس برشلونة أعطت الإجابة الصحيحة، لا أعتقد أن الأمر يستحق إضافة أي شيء آخر".

تعافي فرينكي دي يونج وعودته للملاعب:"أعجبني ما رأيته في التدريبات، كما فعل جافي، إنهما يزيدان من وتيرة التدريب، ولكن في حالة فرينكي الأمر قريب، سنرى الأسبوع المقبل".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا ضد أوساسونا وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ17 نقطة.