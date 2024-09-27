جملة نازية تكلف برشلونة غرامة مالية وتحرمه من بيع التذاكر بدوري الأبطال

جملة لم تمر مرور الكرام على الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض عقوبات صارمة على نادي برشلونة الإسباني، بسبب اللافتة التي تم رفعها في مباراة موناكو بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

القصة تعود إلى قيام أحد المشجعين لبرشلونة في ملعب لويس الثاني برفع لافتة مكتوب عليها "هايل فليك"، خلال المباراة التي انتهت بفوز موناكو 2/1، ليقوم الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في الأمر، لأن الجملة هي ذاتها التي كانت تستخدم للتحية النازية المعروفة "هايل هتلر".

ولذلك قامت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد، بتغريم برشلونة مبلغ 10 آلاف يورو، مع حرمان النادي من بيع تذاكر مباراته القادمة على أرضه في دوري الأبطال.

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وتأتي هذه العقوبة التي أعلنها اليويفا، اليوم، الجمعة، كتنفيذ لإجراء سابق تم اتخاذه ضد برشلونة في أبريل 17 أبريل الماضي، بتغريم النادي 32 ألف يورو، مع حظره من بيع التذاكر، بسبب التصرف العنصري لجماهيره في مواجهة باريس سان جيرمان، حيث تم إيقافه لحين تكرار الواقعة مرة أخرى، وهو ما حدث في الجملة التي وجهها أحد المشجعين تجاه المدرب الألماني هانز فليك.

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ويتم تنفيذ العقوبة الآن وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تشير إلى أن الإجراءات التأديبية لا يتم تفعيلها خلال فترة الاختبار، ولكن يتم تطبيقها في حالة ارتكاب مخالفة مماثلة في الفترة المذكورة، والتي وصلت إلى عام في حالة الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن هذا القرار سيمنع برشلونة من بيع تذاكر مباراة 6 نوفمبر القادم أمام فريق ريد ستار الصربي، في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، تطبيقًا للمادة 26 (3) من لوائح اليويفا.