فليك: بايرن ميونخ سيُلاقي برشلونة لا ميسي

نكن الاحترام كثيرًا للبلوجرانا..

شدد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، على قيمة ليونيل ميسي الكبيرة، لكنه عاد وأكد على أن البافاري يُلاقي برشلونة كفريق وليس لاعب بعينه.

وعبر العملاق الألماني بوابة تشيلسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه بمجموع المباراتين 7-1، ليضرب موعدًا قويًا مع البرسا يوم الجمعة في ربع النهائي بملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

فليك تحدث بواقعية شديدة في المؤتمر الصحفي للمباراة، ورد بوضوح على المقارنات التي تجمع بين ميسي ونجم بايرن ميونخ الأول حاليًا، روبرت ليفاندوفسكي.

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مساعد يواخيم لوف السابق قال "لا يمكنك مقارنة اللاعبين، ليفا لديه جودة هائلة داخل منطقة الجزاء، إنه من يضمن لنا التسجيل، لكنه أيضًا يقوم بصناعة الأهداف".

كما أضاف "ميسي كان أفضل لاعب في كرة القدم بالسنوات الأخيرة إلى حد بعيد، ولا أعرف إذا ما كان لاعبًا مثله سيظهر مرة أخرى".

وتابع متحدثًا عن قائمته "كل اللاعبين الموجودين في قائمتنا مستعدون للعب، الجميع لائق بنسبة 100%، كومان خيار لنا في التشكيلة الأساسية وديفيس جاهز أيضًا".

"بافارد اجتاز جميع الاختبارات في ميونخ، لكنه لن يكون متاحًا لمباراة برشلونة، علينا الانتظار"

واستطرد "المباراة ليست بايرن ضد ميسي، إنها بايرن ضد برشلونة. فكرنا في كيفية اللعب أمام ميسي، لكنني لن أفصح عن ذلك، من المهم أن تلعب بذكاء وتدرك المساحات في الملعب، نريد أن نضعه تحت الضغط ونفوز بالمبارزات الفردية".

"لدينا الاحترام اللازم لبرشلونة، فهم كانوا أحد أفضل الفرق في أوروبا على مدار العقود الماضية، لقد ألهموا الكثيرين، طريقة لعبهم تلهم العالم بأسره"

"برشلونة لا يمتلك فقط ميسي، بل إنه يمتلك أيضًا بوسكيتس وبيكيه وجريزمان وسواريز بالإضافة إلى حارس مرمى من الطراز العالمي، نحن نعلم ذلك جيدًا".

وأتم "إنها مباراة خاصة بالنسبة للجميع وليس فقط بالنسبة لتياجو ألكنتارا، نلعب ضد فريق من أفضل الفرق الأوروبية وهذا يقود كل فريق إلى الأمام".

يذكر أن تصريحات أساطير ومسؤولي بايرن ميونخ قد حملت ما نعتته الصحافة الإسبانية بـ"الغطرسة" تجاه برشلونة بعد تفضيل ليفاندوفسكي على ميسي والتقليل من شتيجن قياسًا بنوير مع تأكيد أن ديفيس يستطيع إيقاف ميسي وأن البافاري سيعبر النادي الكتالوني بسهولة شديدة.