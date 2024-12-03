عودة النجم الغائب..

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويفتقد البارسا في مباراة اليوم الرباعي: مارك-أندريه تير شتيجن، ومارك بيرنال، وأنسو فاتي، وأندرياس كريستينسن، للإصابة، بالإضافة إلى رونالد أراوخو الذي لم يحصل بعد على الإذن الطبي للمشاركة في المباريات.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:

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حراس المرمى: إيناكي بينيا، شتشيسني.

الدفاع: بالدي، جيرارد مارتين، إنيجو مارتينيز، كوبارسي، سيرجي دومينغيز، كوندي، هيكتور فورت.

الوسط: جافي، بيدري، فيرمين، بابلو توريه، كاسادو، أولمو، دي يونج.

الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، باو فيكتور.

وتعد عودة كاسادو هي الخبر الأبرز لجماهير برشلونة، كما يمكن للمدرب الألماني "الاعتماد على داني أولمو كلاعب أساسي، حيث جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية بسبب إصابة طفيفة، لكنه تعافى تمامًا الآن".