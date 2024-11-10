فليك: هذا ما قلته للحكم.. ولا أعرف متى سيعود يامال!

ماذا قال مدرب البارسا؟

بدا الألماني هانز فليك مدرب برشلونة مستاءً بعد خسارة فريقه أمام مضيفه ريال سوسييداد بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مقابلة تلفزيونية عقب صافرة نهاية المباراة: "لم نكن في يومنا بالتأكيد، علينا أن نتقبل الهزيمة، سوسيداد لعبوا بحماس، ما رأيناه كان واضحًا ولا أعذار لدينا".

واستدرك: "لكنني قلت للحكم إن تقنية الفيديو أخطأت في احتساب تسلل ضد روبرت ليفاندوفسكي في لقطة الهدف غير المحتسب للبارسا في بداية الشوط الأول".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق إلى إصابة لامين يامال وغيابه عن المباراة: "لاعب بهذه القدرات من الطبيعي أن نفتقده، لقد بذلنا قصارى جهدنا، لكن لم يكن يومنا".

وعن إمكانية عودته عقب فترة التوقف الدولي، ختم: "آمل أن نعرف المزيد عن حالته الطبية اليوم، لكن الأمر غير واضح حتى الآن".

ورغم الهزيمة، بقي برشلونة في صدارة ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد (خاض مباراة أقل)، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.