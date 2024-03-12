فليفرح برشلونة أخيرًا.. مانشستر سيتي يخطط لدعم خزائن النادي الكتالوني!

المدافع الإسباني يقطر ذهبًا!

قبل أسابيع قليلة، كان برشلونة يستقبل أخبارًا جيدة بشأن ناشئه السابق الذي ينشط في لاس بالماس حاليًا ميكا مارمول.

هذه الأخبار كانت تتمثل في أن جيرونا يريد التوقيع معه بمقابل 10 ملايين يورو، لكن أين الجزء السار تحديدًا لبرشلونة؟.

الجزء السار يتعلق بأن برشلونة لا يزال مالكًا لـ 50٪ من أي عملية بيع مستقبلية لميكا مارمول ضمن بنود الصفقة مع لاس بالماس، وبالتالي كان انضمام اللاعب الواعد إلى جيرونا بالقيمة المذكورة سابقًا، يعني أن برشلونة قد يتحصل على 5 ملايين يورو "من الهواء".

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لكن الآن تبدو الأمور سعيدة أكثر، مانشستر سيتي بنفسه يريد اقتحام الصفقة والحصول على خدمات المدافع العصري، بيب جوارديولا معجب به بشكل واضح.

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الاتجاه وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، هو أن مانشستر سيتي يريد إتمام الصفقة ثم إعارة مارمول ليكتسب الخبرة ودقائق اللعب على المستوى العالي مع جيرونا، خصوصًا أن الأخير سيخوض على الأرجح منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

السيتي يدفع أموالًا أكثر بكثير من جيرونا، ودخول الفريق المملوك إماراتيًا على خط الصفقة، يعني أن لاس بالماس سيطلب مبالغ أكثر لنرك مدافعه البالغ من العمر 22 عامًا، وبالتالي سيتربح برشلونة بشكل أكبر.