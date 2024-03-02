هل يبتسم الحظ؟ فرصة من العدم لبرشلونة كي يتمّ صفقته الصيفية المرتقبة!

صفقة قد تأتي لبرشلونة من اللا شيء!

يملك برشلونة فرصة مادية جيدة فيما يتعلق بمستقبل لاعبه السابق ميكا مارمول مدافع لاس بالماس الحالي، والذي يعد من الأهداف الساخنة في إسبانيا.

مارمول يبلغ من العمر 22 عامًا فقط وهو من ناشئي برشلونة، وله مباراة رسمية مع الفريق الأول، ولكن حين باعه النادي الكتالوني إلى الجار أندورا في 2022، وضع قيمة يتحصل عليها من إعادة البيع بنسبة 50٪.

يبدو أن تلك النسبة ستؤتي أكلها بالنسبة لخطط الرئيس جوان لابورتا، لأن مارمول المتالق في الدوري الإسباني مع لاس بالماس، يعد من بين أهم أهداف ميشيل مدرب جيرونا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



ينتظر أن تصل قيمته إلى 10 ملايين يورو إذا تركه لاس بالماس، وهذا يعني حصول برشلونة على 5 ملايين يورو مع تدوير جديد لإعادة البيع.

لكن الأهم بالنسبة لخطط لابورتا، هو أن صفقة من هذا النوع قد تسهل الحصول من ناحية أخرى على مدافع جيرونا أليكس جارسيا، الذي يعد من أهم خيارات لابورتا داخل الدوري الإسباني.

من الممكن إجراء تفاهم حول نسبة إعادة البيع مقابل ترك جارسيا يأتي إلى برشلونة مجانًا، هذا جانب مثمر آخر في صفقة الرحيل المرتقبة لميكا مارمول الناشط في مركز قلب الدفاع ويستطيع اللعب كظهير أيسر.