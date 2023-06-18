فلورنتينو بيريز يصدم كيليان مبابي .. أكد صفقة جديدة وأحبط جمهور ريال مدريد!

موقف صادم من رئيس الملكي

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، صفقة الفريق القادمة كما رد على شائعات محاولة النادي الملكي التعاقد مع كيليان مبابي.

مبابي نفى إمكانية رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الجاري، كما فتح الباب لتجديد عقده في فرنسا.

وفي فيديو مع أحد مشجعي ريال مدريد تحت حساب dani15rm على تيك توك سأله عن صفقات النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد بيريز التعاقد مع خوسيلو من إسبانيول ليكون مهاجم الفريق في الصيف المقبل، على أن يكون الإعلان الرسمي في الأسبوع المقبل.

كما نفى إمكانية التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف الجاري.

وأحبط بيريز جماهير الريال بتأكيده على أنّ صفقة خوسيلو ستكون الأخيرة في سوق الانتقالات، ولن يحاول التعاقد مع لاعب آخر بعد جلب بيلينجهام في وقت سابق.