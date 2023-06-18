قطار ريال مدريد قد يفوته مجددًا .. كيليان مبابي يفاجئ الجميع بتصريح ناري!

مبابي يثير الجدل بتصريحات جديدة عن مستقبله

أدلى كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان بتصريحات جديدة حول مستقبله بالفترة القادمة.

ويتواجد مبابي مع منتخب فرنسا الذي يستعد لمواجهة اليونان غدًا الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية يورو 2024.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة "تيليفوت": "الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث في غضون عام خاصة في نادٍ مثل باريس سان جيرمان".

وأصر قائد فرنسا أنه لن يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، قائلًا: "لن أقرر مستقبلي حتى عام 2024 ".

وأثار مبابي، حالة من الجدل بسبب تصريحاته الأخيرة والتي أكد خلالها أنه سيرحل عن الفريق الباريسي بنهاية عقده ولن يمدده ورفض التعليق على أخبار انتقاله لريال مدريد ليوجه ضربة جديدة لهم.