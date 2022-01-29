فلاهوفيتش ارتكب جريمة بالتوقيع مع يوفنتوس!

يجد دوشان فلاهوفيتش نفسه في ورطة قانونية كبيرة بسبب ذهابه إلى مدينة تورينو لتوقيع عقود انضمامه ليوفنتوس يوم الجمعة الماضية.

بهذا التحرك، يكون المهاجم الصربي قد اختراق قوانين إيطاليا للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، مما يجعله عرضة لعقوبة رادعة.

هذا ما قاله جورجيو جاروفالو، مدير القسم الصحي، في حديث لصحيفة راي الإيطالية، كاشفًا عن أن فلاهوفيتش ارتكب جريمة بالفعل.

جاروفالو قال "قضية فلاهوفيتش تسبب الكثير من الضجة، لكننا هادئون، القواعد واضحة، من تحصلوا على ثلاث جرعات يجب أن ينتظر أسبوعًا قبل التحرك بين أول نتيجة إيجابية وأخرى سلبية".

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كما أضاف "خرق العزل الصحي هو انتهاك للقوانين التي لها صلة جنائية".

وأتم "عملنا إلزامي ونحن هادئون، فنحن منذ اليوم الأول الذي غادر فيه اللاعب إلى تورينو ونفعل كل ما يتطلبه الأمر".

وكان يوفنتوس قد اشترى فلاهوفيتش من فيورنتينا نظير 75 مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو.