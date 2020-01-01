فلامنجو يتوج بالسوبر البرازيلي

فلامنجو يتغلب على أتلتيكو بارانينسي ويتوج بكأس السوبر البرازيلي

توج نادي فلامنجو بكأس السوبر البرازيلي ولك بعد فوزه على أتلتيكو بارانينسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليواصل حصد البطولات خلال الموسم الحالي.

وبدأت المباراة بتفوق واضح للفريق الذي فاز في نهاية المباراة، حيث بدأ فلامنجو بشجاعة أكبر ورغبة في تسجيل الهدف الأول بشكل مبكر.

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وفي الدقيقة الخامسة عشر من زمن شوط المباراة الأول، نجح برونو هنريكي في افتتاح التسجيل لصالح فلامنجو ويعطي التقدم والأفضليه لفريقه.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين، أي بعد تسجيل الهدف الأول بحوالي 14 دقيقة فقط، نجح نجم الفريق ومهاجمه جابرييل باربوسا "جابيجول" في تسجيل الهدف الثاني.

ولم ينتهِ الشوط الأول على أي تغيرات ولا أي شيء عكس سير اللعب، لينتهي على وقع تقدم فلامنجو برصيد هدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني نجح سجل جورجيان أماراسكاتا الهدف الثالث لصالح فلامنجو في الدقيقة الثامنة والستين ليحسم الأمور تمامًا لصالح فريقه.

وحاول أتلتليكو بارانينسي تعديل الكفة وتعويض تأخره أو تقليص الفارق على الأقل ولكنه فشل في ذلك، لتنتهي المباراة على وقع انتصار جديد لفلامنجو.

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وبذلك انتهت المباراة بأن أصبح فلامنجو بطلًا لكأس السوبر البرازيلي، وذلك بعد تتويجه بالدوري وكأس الليبارتادوريس والمشاركة في كأس العالم للأندية.