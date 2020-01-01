17 مليون يورو تحسم انتقال جابيجول لفلامنجو

هل يعود جابيجول إلى إنتر أم يظل في فلامنجو؟

ذكرت مصادر صحفية موثوقة أن نادي فلامنجو البرازيلي قد اقترب من ضم مهاجمه جابيجول بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

ويسعى نادي فلامنجو البرازيلي إلى شراء مهاجمه الحالي والمعار إلى إنتر جابيجول بشكل نهائي بعد نجاحه في فترة الإعارة.

وقدم جابيجول موسمًا مميزًا 34 هدفًا في 43 مباراة لفلامنجو قاده فيه للفوز بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبارتادوريس والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الوقت الحالي، ذكرت سكاي إيطاليا أن رغبة الفريق البرازيلي تكمن في التعاقد مع المهاجم الشاب بشكل نهائي بعد فترة الإعارة المميزة.

وأكد ماركوس براز نائب رئيس نادي فلامنجو خلال مؤتمر صحفي أن إدارة النادي عقدت اجتماعًا مع إداريي النيراتزوري من أجل بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وحسب سكاي فإن الأزمة في الأيام الماضية كانت مادية، فاللاعب مرحب بالبقاء في البرازيل والنادي يريد التعاقد معه ولكن المتطلبات المادية لإنتر تبدو مرتفعة بالنسبة لفلامنجو.

وأراد فلامنجو دفع 18 مليون يورو بالإضافة إلى 20% من رسوم أي بيع مستقبلي للاعب، بينما يطالب إنتر بـ 22 مليون يورو على الأقل للموافقة على الصفقة.

ولكن على الأرجح فإن الصفقة ستتم مقابل 17 مليون يورو فقط، مع الاحتفاظ بنسبة الـ 20% من عوائد بيعه في المستقبل بالنسبة لإنتر.

جابيجول ليس هدفًا لتشيلسي ووست هام

يذكر أن جابيجول قد فشل مع إنتر في تجربته القصيرة ليرحل إلى سانتوس ثم فلامنجو على سبيل الإعارة، قبل أن ينفجر المهاجم البرازيلي من جديد في بلاده.