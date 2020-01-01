فلادان ميلوفيتش يُطيح بأحد محترفي الأهلي بسبب مدافع أجنبي

تؤكد رغبة المدير الفني في التعاقد مع أجنبي جديد في مركز الدفاع رغبته في التخلي عن أحد هؤلاء اللاعبين

طالب المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الأهلي، إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع أجنبي جديد لقيادة الخط الخلفي، في الموسم الرياضي الجديد.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن المدير الفني الصربي طالب الإدارة بضرورة دعم الخط الخلفي للفريق في الميركاتو الشتوي.

وتضم قائمة الأهلي سبعة لاعبين أجانب، وهم اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري وزميله دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر والثنائي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب المحور ولوكاس ليما الظهير الأيسر ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري وألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي البوسني وزميله اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني.

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وتؤكد رغبة المدير الفني في التعاقد مع أجنبي جديد في مركز الدفاع رغبته في التخلي عن أحد هؤلاء اللاعبين.

وكان نقاشًا قد جمع المدير الفني والجهاز المشرف على كرة القدم بالنادي لترتيب وضع الفريق واحتياجاته تحضيرًا للمرحلة المقبلة.

وتسبب تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية بقرار من قبل وزارة الرياضة السعودية لمنع تفشى فيروس كورونا في قطع إشراف فلادان المباشر على تدريبات اللاعبين بعد التعاقد معه بفترة قصيرة خلفا للمدرب السويسري المقال كريستيان جروس، حيث لم يشرف فلادان سوى على مباراتين رسميتين لفريقه فقط منذ تعاقد النادي معه.