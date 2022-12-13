"فكك جهلك كي لا تضر ميزانية قطر" .. هجوم على إعلامي سعودي انتقد تفكيك استاد 974

استاد 974 لم يتم تفكيكه بعد، لكن أنباء مغلوطة نُشرت أغضبت البعض

هاجم الإعلامي الرياضي السعودي صالح الطريقي زميله محمد الشيخ، بعدما لام الأخير دولة قطر، لتفكيك استاد 974 المونديالي.

صور كثيرة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد بدء قطر في تفكيك استاد 974 بعد انتهاء مهمته في كأس العالم قطر 2022، لكن الإعلامي القطري خالد جاسم نفى تفكيكه، موضحًا أنه سيشهد حفلًا في 16 من ديسمبر الجاري.

لكن يبدو أن الشيخ لم يكن لديه علم بحقيقة التفكيك، فوجه لومه لقطر، موضحًا أن تفكيك هذا الاستاد يعني تفكيك ذاكرة أجيال شهدت هذا الحدث العالمي.

وهنا الطريقي اتهم الشيخ بالجهل، موضحًا أن الأصلح للبلد تفكيك الاستاد، كونه لن يكون له حاجة عقب المونديال، فقط سيكلف قطر مصاريف أعمال الصيانة، حال الإبقاء عليه، فكتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تفكيك الملاعب بسبب تكلفة الصيانة دون وجود عائد مادي، فالكثافة السكانية بقطر أقل من سعة ملاعب كأس العالم، وبالتالي سيكون هناك هدر مالي من الميزانية سنويا على المنشآت".

وأضاف موجهًا حديثه للشيخ: "نصيحة : طالما الحديث عن التفكيك، ما رأيك تفكك الجهل لديك، حتى لا تقدم أفكار مضرة لميزانيات الدول؟".

يذكر أن اسم 974 تم إطلاقه على هذا الاستاد كون هذا الرقم هو عدد الحاويات التي تم استخدامها لإنشائه، بجانب أنه رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.