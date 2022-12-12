"تفكيك ذاكرة أجيال" .. إعلامي سعودي يلوم قطر بسبب استاد 974

حكاية خاصة لهذا الاستاد قبل المونديال واستمرت مع مباريات الحدث العالمي

لم يكن يتمنى الإعلامي الرياضي السعودي محمد الشيخ أن يكون مصير استاد 974 المونديالي في قطر هو التفكيك، بعد نهاية مهمته في كأس العالم 2022.

استاد 974 صاحب حكاية خاصة في المونديال، إذ أنه تم إنشائه من حاويات الشحن البحري، على أن يتم تفكيكه، الذي بدأ بالفعل، لانتهاء المباريات التي يستضيفها في المونديال، وسيعاد استخدام الحاويات.

قبل خمسة أيام بدأ التفكيك، وهناك الإعلامي محمد الشيخ يتحسر لاختفاء أحد رموز مونديال قطر، إذ كان ينتظر من المسؤولين أن يحافظوا على الملعب.

وكتب الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تفكيك استاد 974 الذي شهد جزءا مهما من مباريات مونديال قطر 2022 ليس مجرد تفكيك ملعب، وإنما يتجاوز ذلك إلى تفكيك ذاكرة كانت ستظل شاهدة على حدث تاريخي تتحدث عنه أجيال وتحفظه جماهير من كل أنحاء العالم، فهو الاستاد الذي لعب فيه أساطير كميسي، وكريستيانو، ونيمار، وليفاندوفيسكي، وامبابي".

يذكر أن اسم 974 تم إطلاقه على هذا الاستاد كون هذا الرقم هو عدد الحاويات التي تم استخدامها لإنشائه، بجانب أنه رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.