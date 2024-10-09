"فقدت كل الاحترام".. هجوم حاد على يورجن كلوب بسبب وظيفته الجديدة!

لماذا؟

هاجمت جماهير بوروسيا دورتموند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، بعد عودته إلى عالم كرة القدم في منصب "رئيس كرة القدم العالمية بشركة ريد بول التي تضم أندية عديدة من بينها لايبزيج ونيويورك ريد بول وريد بول سالزبورج".

وسوف يبدأ كلوب مهمته الجديدة اعتبارًا من يناير 2025، علمًا بأنه لن يشارك في العمليات اليومية للأندية، لكنه سيقدم رؤية إستراتيجية ودعما للمديرين الرياضيين الفرديين في تطوير فلسفة المجموعة"، كما سيدعم عمليات اكتشاف المواهب العالمية يسهم في تدريب وتطوير المدربين.

واستنكر عدد من مشجعي دورتموند خطوة المدرب الألماني الذي قاد فريقهم للتتويج بلقبي بوندسليجا في فترة ناجحة استمرت 7 سنوات، وذلك في ظل عدائهم الكبير لنادي لايبزيج (بسبب التمويل من شركة ريد بول).

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وقال أحد جماهير دورتموند على منصة إكس: "فقدت كل الاحترام لكلوب"، وأضاف آخر: "من (نورمال وان) إلى (رجل الكان)، يا له من عار"، وأتم ثالث: "أنت غير موجود في كتابي بعد الآن".

من جهته، تحدث المدرب الألماني عن وظيفته، بالقول: "بعد قرابة 25 عامًا على مقاعد المدربين، الآن أريد تطوير وتحسين ودعم مواهب كرة القدم المذهلة، متحمس للغاية للمشاركة في مشروع مثل هذا، أرى دوري في المقام الأول كمستشار للمدربين وإدارة أندية ريد بول".