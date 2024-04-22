بعد فضيحة تذاكر مواجهة العين .. أول رد فعل من إدارة الهلال لحماية جماهيرها

المباراة المصيرية من المقرر أن تقام في الغد، وإدارة الهلال لا تريد أي خطأ يعكر الأجواء..

يحاول مجلس إدارة نادي الهلال السعودي السيطرة على الأوضاع قبل المواجهة المصيرية أمام العين الإماراتي في الغد، لحماية جماهيره من عمليات "النصب".

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، على استاد المملكة آرينا في الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل أيام، طرح الزعيم السعودي تذاكر المباراة أمام الجماهير، والتي قوبلت بغضب كبير نظرًا لأسعارها المرتفعة، لكن رغم ذلك تم شراء التذاكر بالكامل عقب ساعات من طرحها.

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المثير في الأمر أن الجمهور تفاجأ بعد ذلك بأن التذاكر المباعة يُعاد بيعها من جديد في "السوق السوداء" عبر عدد من المواقع بأسعار أعلى، وهنا قررت إدارة النادي التدخل..

بحسب الصحفي الرياضي أحمد العجلان فإن الهلال قام بسحب ما يقدر بـ1500 تذكرة من مواقع مختلفة "سوق سوداء"، وأعاد بيعها عبر التطبيق الأصلي "بلو ستار" بأسعارها الرسمية المعلنة من قبل.

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بهزيمة مفاجئة للهلال برباعية مقابل هدفين، ليكسر العين سلسلة انتصاراته التاريخية التي وصلت لـ34 مباراة متتالية.