"يريد مشجع المسبحة وما يفعله جنون" .. انقلاب جمهور الهلال على فهد بن نافل بسبب تذاكر قمة العين

أسعار تذاكر قمة الهلال والعين تثير الجدل..

انقلب جمهور الهلال السعودي، على رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية" فهد بن نافل، قبل القمة الآسيوية أمام العين الإماراتي.

الهلال يستضيف العين، مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث خسر الزعيم "ذهابًا" بهدفين مقابل أربعة.

وفي هذا السياق.. اعتبر الجمهور الهلالي، أن أسعار تذاكر مباراة الإياب أمام الفريق الإماراتي، مبالغ فيها كثيرًا؛ بالرغم من أن الزعيم يحتاج إلى عشاقه، من أجل العودة في النتيجة، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

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وتراوحت أسعار تذاكر مباراة الهلال والعين في "المملكة أرينا"، بين 138 ريالًا للمقاعد خلف المرمى، و287 ريالًا لأطراف الواجهة، و375 ريالًا للواجهة نفسها.

وعلق أحد مشجعي نادي الهلال عبر منصة "إكس"، على هذه الأسعار؛ بقوله: "هم يبغون اللي يحضرون؛ ثوب سلك ومسبحة ونضارة شمسية وشماغ.. خلهم يشوفون برودتهم بالتشجيع، ويعرفون أن الله حق".

بينما وصف آخرون، استغلال فهد بن نافل، رغبة الجمهور في الحضور إلى الملعب، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في المباريات الحاسمة، بـ"الجنون".

جدير بالذكر أن الهلال يحتاج إلى الفوز على العين (2-0)، من أجل التمديد للأشواط الإضافية، أو بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر للتأهل المباشر؛ وذلك بعد إلغاء قاعدة الهدف بهدفين، خارج الأرض.