فضيحة في تأهل ريال مدريد .. "الحكم يعترف بخطأه ويعتذر لبايرن ميونخ!"

لقطة كارثية واعتراف الحكم يزيد الوضع اشتعالًا..

بالطبع لن يمر سيناريو تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 مرور الكرام، خاصةً مع النهاية الدرامية للقاء الذي جمعه ببايرن ميونخ الألماني، على استاد سانتياجو بيرنابيو.

الملكي عبر للنهائي حيث مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني بعد الفوز أمس الأربعاء، أمام البافاري بثنائية مقابل هدف وحيد ضمن إياب نصف النهائي، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2.

الجدل جُله كان في الدقيقة الأخيرة من المباراة، حيث رفع الحكم المساعد رايته معلنًا عن وجود حالة تسلل، ما حرم بايرن ميونخ من هدف التعادل، وسط ثورة عارمة من الألمان، خاصةً وأن تقنية الفيديو لم تتدخل في اللقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المفاجأة الكبرى فجرها ماتياس دي ليخت؛ لاعب بايرن ميونخ، عن اعتراف حكم الراية له بأن الحالة لم تكن تسللًا بالأساس، موجهًا اعتذاره له!

دي ليخت قال خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "لا أعلم ما إذا كانت اللقطة تسللًا أم لا، كان على الحكم مراجعة اللقطة، ما حدث عار كبير، كيف للحكم أن يتأكد من لقطة كهذه وهو لم يرجع لتقنية الفيديو؟!، إن لم تكن تسللًا فلا مشكلة، لكن الوضع حاليًا مختلف بل هو عار، لا أريد أن أقول أن الحكام يقفون دائمًا مع ريال مدريد، لكن هذا ما أحدث الفارق الليلة!".

وأضاف: "حكم الراية اعتذر لي واعترف (آسف، لقد ارتكبت خطأ!)، في النهاية لست أنا الشخص الذي سيوجه له اللوم، ليس هناك شيء ليقال في لقطة كهذه".

لاعب البافاري اختتم: "كانت هذه الفرصة الأخيرة لنا للخروج بموسم جيد، لكننا خسرنا، أنا فخور بقتالنا الليلة، لأن اللعب في برنابيو ليس سهلًا".