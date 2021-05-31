فضّل تونس على فرنسا ..لما اختار موهبة مانشستر يونايتد النسور؟

سبق لنجم مانشستر يونايتد الشاب حنبعل المجبري تمثيل منتخب فرنسا تحت 16 عامًا وتحت 17 عامًا، فلماذا قرر تمثيل منتخب تونس الأول وليس منتخب فرنسا؟

قرر حنبعل مجبري تمثيل منتخب تونس الأول بعد أن مثل 3 درجات للشباب من منتخب فرنسا.

اختار الشاب الذي كان أول ظهور له مع مانشستر يونايتد عندما شارك من على مقاعد البدلاء أمام وولفرهامبتون في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أن يمثل موطن والديه.

ولد مجبري في فرنسا وظهر في منتخبي تحت 16 وتحت 17 عامًا، وينتظر الآن أول استدعاء له على مستوى المنتخب الأول في غضون الأسبوع.

لماذا اتخذ هذا القرار؟

من المفهوم أن مجبري يشعر بأنه تونسي وليس فرنسيًا، حيث يقضي الكثير من الوقت في بلاده الأم كما أن والديه وُلدا هناك، وقد رفض أيضًا استدعاء منتخب فرنسا تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا على مدار الموسمين الماضيين.

كم عدد مشاركات المجبري مع منتخب فرنسا؟

ظهر لأول مرة مع منتخب فرنسا للشباب تحت 16 عامًا في 2018، وشارك في 12 مباراة قبل أن يتم تصعيده إلى منتخب تحت 17 عامًا في 2019، وشارك معه في ثلاث مباريات، كانت آخرها في التصفيات المؤهلة ليورو 2019 للشباب.

منذ ذلك الحين لم يلعب على المستوى الدولي، ولكن من المنتظر أن يتلقى أول استدعاء دولي له على المستوى الأول قريبًا.

ما هي أرقامه مع مانشستر يونايتد؟

خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا 25 مباراة على مستوى الشباب هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وسجل خمسة أهداف وصنع 10 آخرين.

كان أول ظهور له مع الفريق الأول في اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك من على مقاعد البدلاء في الفوز على وولفرهامبتون.

أُعجب سواشاير بالمجبري وقام بتصعيده إلى تدريبات الفريق الأول في وقت سابق من هذا العام، لكن إصابة في الكتف أبعدته أخرت مشاركته الأولى.

اختير حنبعل المجبري كأفضل لاعب شاب تحت 23 عامًا بعد أدائه المتميز مع الفريق، وذلك لأول مرة منذ انضمامه من موناكو في 2017.

وقال حنبعل للموقع الرسمي للنادي: "إنها لحظة فخر للغاية لي ولعائلتي. سأقول شكراً للمدربين ولزملائي وكل من ساعدني. شكرا جزيلا لكم".

"أعتقد أن دوري تحت 23 عامًا كان جيدًا، لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا بالنسبة لفريق شاب وأعتقد أننا تعلمنا جميعًا بعض الأشياء. ساعدنا المدرب كثيرًا، من خلال [اللعب] الفني وكيف نحتاج إلى العمل. بالنسبة لي كان جيدًا. تعلمت الكثير. كان علي أن أكون أقوى. كنت أكثر ثباتًا في المباريات وكان لدي المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة مقارنة بالموسم السابق. من الجيد دائمًا اتخاذ هذه الخطوة، لذلك كان ذلك جيدًا ".