هانيبال مجبري: مايسترو مانشستر يونايتد الجديد "موهبة بسعر الكبار"

صانع الألعاب البالغ من العمر 17 عامًا صنع الحدث في أولد ترافورد بعد وصوله من موناكو في أغسطس الماضي بصفقة كبيرة

قد يبلغ عمر هانيبال مجبري 17 عامًا فقط، ولكنه قد تذوق بالفعل طعم ما يشعر به لاعبي الفريق الأول في مانشستر يونايتد.

استهزأ به 1400 من مشجعي ليدز يونايتد في أولد ترافورد خلال مباراتهم أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل في كأس شباب إنجلترا، وهتفوا ضده "سايدشو بوب القذر" بسبب شعره الشبيه بشخصية الفتى الشرير في مسلسل ذا سيمبسونز.

لكن بخلاف أنه قدم مستوٍ طيب، لكن تابع ذلك بعدم التأثر من تلك الهتافات.

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وقال اللاعب ردًا على سؤال على إنستجرام بعد المباراة "سايدشو بوب؟". "أعترف أن هناك تشابه صغير".

مع استهداف مشجعو المنافسين اللاعب لإخراجه عن تركيزه هو هو شيء سيضطر المراهق إلى التعود عليه مع وجود إشارات على أنه مستعد لمستقبل مشرق. لا يريد يونايتد أن يزيد الضغط الذي يحيط بالفتى بالفعل، لكن أي شخص شاهد صانع الألعاب وهو يلعب سيشاهد لاعبًا يرقى إلى مستوى الدعاية التي أحاطت بوصوله إلى إنجلترا.

وحسم يونايتد سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً مقابل 10 ملايين يورو، بعد مفاوضات سابقة جمعت اللاعب بأندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول وباريس سان جيرمان وبرشلونة.

سعر باهظ للاعب غير معروف نسبيًا، ولكن حتى لو كان من المبكر الحكم على الصفقة، لكنها تبدو حتى اللحظة جيدة.

بدأ مجبري مسيرته المهنية في شمال فرنسا حيث كان يدير رأسه منذ سن مبكرة. صعد من خلال صفوف أكاديمية باريس إف سي، بدأ يلفت انتباه الكشافة عندما كان في التاسعة من عمره.

بعد رحيله عن نادي طفولته، انتقل إلى نادي بولوني بيلانكور إي إس، لكنه لعب له لمدة عام واحد فقطن قبل قام موناكو بدفع مليون يورو لتأمين خدماته في عام 2017.

يكفي كتابة اسم اللاعب على موقع يوتيوب، لإظهار سبب سعي أندية النخبة الأوروبية لضمه، وكان أول من اكتشفه هو ماثيو سيكنجر، بعد أن شاهده يلعب مع باريس إف سي أمام نانسي لفريق تحت 13 عامًا.

نظرًا لمعرفتهم باللاعب، تمكن اليونايتد بعد ذلك من الاستفادة من الخلاف بين عائلة مجبري و ناديموناكو في نهاية حملة موسم 2018/2019 واتخاذ الخطوة للتعاقد معه.

قال والد مجبري لصحيفة لو باريزيان الفرنسية "سارت الأمور بشكل سيء. بالنسبة لعائلتنا كان من الصعب العيش. إنها صدمة حقيقية".

وتابع "علاقة الثقة بين النادي والعائلت تحطمت، شيء ما انكسر، من الصعب الاستمرار في العمل مع الناس عندما يكون هناك انعدام الثقة".

وأكد يونايتد أن مجبري قد انضم للنادي في أغسطس في بيان نشر أنباء عن عدد من الشباب الوافدين الجدد وعقودهم.

تم دفن تفاصيل توقيع اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا جون الإعلان عنها، حتى يخفف الضغط من عليه، وواصل النادي محاولة إبقاء الحديث حول المراهق عند الحد الأدنى.

مع فريق اليونايتد تحت 23 عامًا صنع اسمه عندما شارك بديلاً في الهزيمة 4/1 أمام أستون فيلا، وبينما لم يستطع الشاب الفرنسي الدولي تغيير النتيجة ، كانت موهبته واضحة.

بعد أسابيع ظهر اللاعب في المباراة الثانية، وكان له تأثير حاسم من على مقاعد البدلاء وقاد اليونايتد للفوز على ميدلسبره.

عاد البورو إلى الخلف قبل دخول مجبري مباشرة، لكن مهارته ورباطة جأشه في الربع الأخير من الساعة، مع مثابرته وطاقته، منح تاهيث تشونج كرة حاسمة من وسط الميدان لإنهاء المباراة .

عقب انضمامه لليونايتد تحدث لصحيفة لو باريزيان أنه إن تمكن من الانضمام إلى الفريق الأول خلال عامين ، فسيكون ذلك رائعًا، وبالنظر إلى التقارير من مدربيه حتى الآن، فقد لا يكون ذلك خارج نطاق الاحتمالات.

وقال نيل رايان مدرب مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا للتايمز "إنه لاعب موهوب، ومثل أي لاعب موهوب فهو مستهدف دائمًا من أي خصم. هذا ما عليه تعلمه، وكيف يوجه طاقته".

لا شك أن هناك مستقبل مشرق بانتظاره في أولد ترافورد، لكن النادي يبذل قصارى جهده لإبقاء اللاعب اليافع في الحالة الذهنية الصحيحة، خاصة أنه قادم بسعر كبير.