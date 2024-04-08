فضح فياريخو.. عميل مزدوج يورط FBI في استهداف رئيس برشلونة السابق!

كشف تقرير صحفي كواليس استهداف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل، الذي برأه القضاء الإسباني مؤخرًا من تهمة تبييض الأموال، وذلك بعد حبسه احتياطيًا 22 شهرًا.

وتولى روسيل (55 عامًا) رئاسة النادي الكتالوني بين 2010 و2014، وواجه اتهامات بتبييض الأموال بحكم علاقته بالرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا، في مسائل مرتبطة بحقوق بث مباريات وصفقات رعاية.

ونشر راديو RAC1 معلومات مثيرة في قضية روسيل، مشيرًا إلى أن "المفوض الشرطي الإسباني السابق خوسيه مانويل فياريخو هو من تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، من أجل فتح تحقيق مع روسيل حول تمويل غير قانوني مزعوم لحزب التقارب والاتحاد الكتالوني (CiU) وأمور أخرى، ما أدى إلى اعتقاله في 2017".

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وأوضحت الرسائل الجديدة أن " فياريخو زرع كليمنتي مارست (رجل أعمال كتالوني متهم بتجارة المخدرات) داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (كعميل مزدوج)، حيث كان على اتصال منتظم به، وقدم له تعليمات حول كيفية التأثير على FBI للتحقيق مع روسيل".

ولفتت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه "بمجرد دخول مارست إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم استخدام المعلومات التي يقدمها -بما في ذلك معلومات مضللة- لفتح تحقيق مع روسيل، وهو ما أدى إلى احتجازه 22 شهرًا قبل تبرئته من جميع التهم في 2024".

وختم التقرير: "تُظهر هذه المعلومات الجديدة كيف استخدم فياريخو عميله المزدوج في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لاستهداف روسيل بشكل غير قانوني".