فشل مفاوضات فناربخشة التركي مع أحمد موسى

إدارة النصر تلقت عدداً من العروض لاستعارة المحترف النيجيري أحمد موسى

أكدت تقارير صحفية سعودية فشل مفاوضات نادي فناربخشة التركي من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر الحالي.

التقارير قالت إن إدارة النصر تلقت عدداً من العروض لاستعارة المحترف النيجيري أحمد موسى خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن أقوى العروض كان من نادي فناربخشة التركي؛ إلا أن النادي التركي انسحب من المفاوضات بسبب الراتب العالي للاعب النيجيري.

تقارير صحفية السبت الماضي قالت إن النيجيري أحمد موسى جناح النصر السعودي، دخل دائرة اهتمامات فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وابتعد موسى بشكل كبير عن تشكيل النصر، خلال الموسم الحالي، بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة ولم يقدم ما يقنع البرتغالي روي فيتوريا.

وكان موسى قد انضم من ليستر سيتي إلى النصر من أجل تدعيم الفريق للمنافسة على الألقاب خلال المواسم المقبلة والصعود على منصات التتويج.

يُذكر أن إدارة النصر لا تُمانع في استبدال النيجيري خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حال حصول اللاعب على عرض مقنع للانتقال، وذلك بسبب عدم ظهوره بالمستوى المنتظر حتى الآن.