المدرب الأكبر وعدد اللاعبين .. أبرز احصائيات كأس العالم للأندية قبل الافتتاح

قبيل انطلاق البطولة بساعات نستعرض لكم أبرز الأرقام الخاصة بالنسخة الحالية

تنطلق مساء اليوم النسخة الـ16 لبطولة كاس العالم للأندية والتي تقام لأول مرة في الدوحة، في النسخة قبل الاخيرة، حيث سيتغير بعد ذلك نظام البطولة.

وقبيل انطلاق البطولة بساعات نستعرض لكم أبرز الأرقام الخاصة بالنسخة الحالية ..

- سجلت الأندية السبعة المشاركة 161 لاعبًا وهي أندية السد المستضيف وليفربول بطل أوروبا وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا والهلال السعودي بطل أسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف وفلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

- الإحصائيات أنه من بين الـ161 لاعبا المقيدين في سجلات النسخة الحالية من كأس العالم للأندية هناك 25 لاعبا أي ما نسبته 5,15% فقط ظهروا قبل ذلك في نسخة سابقة من نسخ البطولة سواء بالمشاركة الفعلية أو بالتواجد ضمن قوائم الأندية المشاركة ولعل أبرز هؤلاء هم حسن الهيدوس لاعب السد والذي شارك مع السد في مشاركته الأول في 2011 وكذلك لاعب مونتيري خوزيه ماريا باسانتا والذي يعد اللاعب الأكثر ظهورًا في البطولة (4 مرات بما فيها 2019) وهو يشارك للمرة الرابعة في مونديال الأندية.

- ثلاث لاعبون فقط من لاعبو السد هم من تبقى من جيل 2011 ومن ظهر مع الزعيم في مشاركته الأول في كأس العالم للأندية – اليابان 2011 وهم: حسن الهيدوس والحارس سعد الشيب وعبدالكريم حسن، وهؤلاء الثلاثي يتواجدون على رأس قائمة السد في النسخة الـ16 للبطولة التي تستضيفها قطر.

- 160 سنتيمترًا هو طول قامة لاعب هينجين سبورت ميجل كايارا لاعب هينجين سبورت ما يجعل منه أقصر لاعب من بين لاعبي الأندية السبعة المشاركة في كأس العالم للأندية.

195- سنتيمترًا هي طول قامة حارس الترجي التونسي محمد صدقي الدبشي مايجعل منه أطول لاعب في البطولة.

- 133 مباراة دولية هو سجل مدرب السد تشافي هيرنانديز عندما كان لاعباً في المنتخب الإسباني، متقدماً بما يقارب خمسة أضعاف السجل الدولي للمدربين الستة الآخرين مجتمعين (27): فيليكس تاجاوا (22 مباراة مع منتخب تاهيتي)، أنطونيو محمد (4 مع الأرجنتين)، معين شعباني (1 مع تونس)؛ أما جورج جيسوس (البرتغال) ويورجن كلوب (ألمانيا) ورازفان لوتشيسكو (رومانيا)، فلم يسبق لهم أن لعبوا لمنتخبات بلدانهم.

- 65 سنة هو عمر مدرب فلامينجو جورج جيسوس، أكبر مدير فني في قطر ٢٠١٩، حيث يتقدمّ بفارق 13 عامًا عن يورجن كلوب، ثاني أكبر مدرب في البطولة، أما ربّان سفينة الترجي معين شعباني (38 عامًا)، فهو أصغرهم سناً على الإطلاق، بفارق ضئيل عن تشافي هيرنانديز (39 عامًا).