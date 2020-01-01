فشل مفاوضات التجديد بين نوير وبايرن ميونخ

ما هو مصير مفاوضات بايرن ميونخ مع نوير من أجل تجديد عقده بعد انضمام نوبل من شالكه

ذكرت مصادر صحفية ألمانية أن المفاوضات بين بايرن ميونخ و حارسه مانويل نوير من أجل تجديد عقده مع الفريق البافاري قد باءت بالفشل.

وينتهي عقد مانويل نوير مع الفريق البافاري بحلول صيف العام القادم، أي أن ذلك يعزز من احتمالية رحيله عن ناديه إن لم يصل الطرفان إلى حل.

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وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع حارس المرمى الشاب ألكسندر نوبل قادمًا من صفوف شالكة خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، على أن ينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتسبب ذلك في العديد من التساؤلات حول مستقبل مانويل نوير والذي سيتمم عامه الرابع والثلاثين في السابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وحسب صحيفة بيلد فإن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء ما بين ممثلي بايرن ميونخ والحارس مانويل نوير من أجل التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد قد باء بالفشل.

وتميل أغلب المصادر إلى غضب نوير من التعاقد مع نوبل، حيث أن ذلك سيهدد سيطرته على المركز الأساسي والذي يحتفظ به منذ انضمامه إلى الفريق البافاري.

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يذكر أن إصابة نوير في نهاية موسم 2017 بكسر في الساق قد أثرت بشكل كبير على مسيرته، حيث هبط مستواه بعدها وبدأ يستعيده في الموسم الحالي فقط.