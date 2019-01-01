هل فشلت صفقة نيمار؟ بارتوميو يرفض مقابلة الخليفي

بارتوميو لن يسافر إلى ليفربول لمقابلة الخليفي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عدم السفر إلى مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية والذي ينعقد يوم الجمعة المقبلة في مدينة ليفربول الإنجليزية.

باريس سان جيرمان قدّم طلباته إلى برشلونة للموافقة على بيع اللاعب خلال الصيف الحالي.

وقالت إذاعة "راك 1" إن بارتوميو كان من المقرر أن يلتقي برئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في الاجتماع الخاص بالرابطة ولكنّه فضّل السفر إلى إقليم الباسك لمساندة البلوجرانا في مباراة أتلتيك بلباو.

وأوضحت أنّ رئيس النادي لا يود الحديث مع الخليفي حول نيمار مما يعني إمكانية فشل المفاوضات بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ موقف بارتوميو يعني أنّ النادي لا يحاول تجديد التعاقد مع البرازيلي ويترك الأمر فقط لإيريك أبيدال.

جدير بالذكر أنّ نيمار تعرض لانتقادات الجمهور الفرنسي مما يشير إلى إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات.