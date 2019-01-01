طفح الكيل - جماهير باريس تهاجم نيمار وتشبهه بـ"العاهرة"!

هجوم شرس على هامش أزمة الرحيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

شنت جماهير باريس سان جيرمان هجوماً شرساً ضد لاعبها نيمار، إثر تمرده ضد النادي ورغبته في الرحيل هذا الصيف.

جاء ذلك على هامش مباراة الفريق ضد نيم في مستهل الدوري الفرنسي، إثر رغبته في الرحيل، والوجهة المحتملة ريال مدريد أو برشلونة.

ورفعت الجماهير لافتات تطالب برحيله، إضافةً إلى لافتات تشبهه بالعاهرة، جاء نصها:"نيمار صُفع على يد عاهرة، أمر لا يحدث سوى في ريمونتادا، هل تتذكرها"؟

تشير الجماهير هنا إلى الفيديو المسرب من واقعة اتهام نيمار باغتصاب فتاة برازيلية، والتي ظهرت خلال المقطع وهي تصفعه.

أما الريمونتادا فهي المباراة الشهيرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في مارس 2017، والتي خسر البارسا ذهابها 4-0 ثم فاز في إيابها 6-1، حيث سجل نيمار الرابع وتحصل على ركلة جزاء الخامس وصنع السادس.

"Neymar, se faire taper par une pute n'arrive pas qu'en remontada. Tu t'en souviens ?" Le spectacle est en tribune #PSGNO pic.twitter.com/IkhnA9fnGH — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 11, 2019

وكان نيمار قد استرجع الريمونتادا مؤكداً أنها أفضل ذكريات مسيرته، ولكن بكلمات أخرى هنا، جماهير باريس تعتبر أنفسها قد صفعت على يد "عاهرة" في تلك الليلة.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.