"فريق متكامل".. مدرب بلد الوليد: واجهنا برشلونة بخطتنا في البرنابيو.. ولكن هناك فارق!

ماذا قال بيزولانو؟

أدلى باولو بيزولانو، مدرب بلد الوليد، بتصريح مثير عقب الخسارة الثقيلة أمام برشلونة بنتيجة (7-0) مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال بيزولانو، في تصريح صحفي بعد المباراة: "برشلونة بقيادة هانز فليك هو فريق ملتزم ومتكامل للغاية، لكن لا توجد أعذار، إنها هزيمة مؤسفة، وأنا المسؤول".

وأضاف ردًا على سؤال حول الفارق بين مواجهة برشلونة وريال مدريد: "خرجنا للعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها في البرنابيو، لكن هذا الفريق عرف كيف يلعب ضد التكتل الدفاعي، بذلنا كل ما في وسعنا على أرض الملعب ولم نتمكن من المنافسة".

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وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار أمام بلد الوليد بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية من الليجا، علمًا بأن الضيوف صمدوا حتى الدقيقة 50 (حين سجل فيدي فالفيردي الهدف الأول).

أما برشلونة، الذي يتصدر ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة، فافتتح السباعية في الدقيقة 20، وسجل 3 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يعزز بـ4 أخرى في الشوط الثاني.