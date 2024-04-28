"فريق غريب يميزه هذا الأمر".. برناردو سيلفا يتغزل في ريال مدريد!

تشعر أنك تسيطر على المباراة.. ولكن!

تحدث برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل السيتي مع الريال ذهابا في مدريد (3-3)، قبل أن يتعادلا (1-1) في مانشستر إيابًا، ويتأهل الميرنجي لنصف النهائي بركلات الترجيح، حيث أضاع برناردو إحدى كرتين.

وقال سيلفا، في مقابلة مع "TNT SPORTS": "ريال مدريد فريق غريب، أحيانًا تشعر أنك تسيطر على المباراة، ومن لا شيء يقومون بالهجوم المرتد مرتين، ويسجلون هدفين".

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وأضاف: "لاعبوهم مميزون جدًا على المستوى الفردي، إنهم سريعون وأقوياء في الهجوم المرتد، ليس من السهل السيطرة عليهم".

يشار إلى أن ريال مدريد قد تفوق في الأدوار الإقصائية على مانشستر سيتي في نسخة 2022 التي توج بها، قبل أن يثأر السيتي الموسم الماضي ليحصد لقبه الأوروبي الأول في تاريخه، إلا أنه تعثر هذه المرة بركلات الترجيح.