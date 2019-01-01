فريد: الموسم الجديد سيكون أفضل من الماضي لمانشستر يونايتد

اللاعب البرازيلي فريد نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد يؤكد على تفاؤله الكبير بالموسم الجديد للشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب البرازيلي فريد عن شعوره بتفاؤل كبير بشأن الموسم الجديد رفقة فريقه الحالي مانشستر يونايتد بعد أن انتهى العام الماضي بشكل سيء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه عانى الموسم الماضي من صعوبات في التأقلم ومشاكل عديدة.

مانشستر يونايتد قام بالصفقة الأغلى في الميركاتو الصيفي بتعاقده مع هاري ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ 🔴 pic.twitter.com/RR3dxU3XUq — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

"الموسم الأول الخاص بي مع مانشستر يونايتد كان صعبًا بعض الشيء، لكن هذا أمر طبيعي، العام الأول دومًا ما يكون فيه الكثير من الصعوبات".

وأضاف: "من الممكن اعتبار العام الأول على أنه موسم من أجل التأقلم، بالإضافة لذلك لم نكن في أفضل حالاتنا بالدوري الإنجليزي طوال تلك الفترة".

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وأكمل: "الآن أنا أكثر تعودًا على البطولة، والجميع يعمل بشكل قوي، لقد تحدثت مع المدير الفني والعديد من هنا، هذا الموسم سيكون أفضل بكثير من الماضي، سيكون ناجح بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن فريد كان قد انضم لمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قدمًا من شختار دونستك الأوكراني مقابل حوالي ٦٠ مليون يورو.