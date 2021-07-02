لو جريت: "فرنسا لم تودع يورو 2020 بسبب الفندق"

لم تودع فرنسا بطولة يورو 2020 بسبب الفندق هكذا يعتقد رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي بل بسبب كرة القدم.

لا يعتقد نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن بلاده ودعت بطولة يورو 2020 بسبب فندق إقامتهم في المجر بل بسبب كرة القدم؛ الرئيس طالب بالهدوء لإعادة لم الشمل وعدم إبعاد الرعاة عن منتخب الديوك.

وودعت فرنسا بطلة العالم بطولة يورو 2020 من دور الستة عشر على يد سويسرا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي 3-3؛ فرنسا تقدمت 3-1 بعد تأخرها بهدف قبل أن تعيد سويسرا النتيجة إلى نقطة الصفر بتسجيلها هدفين في آخر 10 دقائق من الوقت الأصلي.

هل تسبب الفندق في إقصاء المنتخب الفرنسي من يورو 2020؟

تحدث نويل لصحيفة ليكيب الفرنسية وقال: "فلنتوقف عن الحديث عن الفندق لم نخسر بسبب الفندق بل مركز التدريب الذي لم يكن جيدًا فعلًا. علي الاعتراف بذلك؛ لكن هل لو غيرنا الفندق لم نكن لنسجل آخر هدفين في سويسرا".

وكان منتخب فرنسا قد اشتكى من إقامة حفل تخرج في فندق إقامة اللاعبين في العاصمة المجرية بودابست التي استضافت مواجهتهم مع سويسرا في دور الستة عشر. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.

وتابع لو جريت "في كرة القدم حينما تفوز فالكل يكون رائع وحينما تخسر فهو خطأ شخص ما. لا أوافق على هذا، ذهبت إلى كل المباريات ولن أقول إن ما بدأناه سار بشكل خاطئ. لعبنا أول 3 مباريات في ظروف جيدة وخسرنا الرابعة لأنها كرة قدم. علينا الحديث عن كرة القدم، الباقي ليس مهمًا".

لماذا يخاف لو جريت من أزمة 2010؟

وتابع رئيس الاتحاد الفرنسي مذكرًا بما حدث وقت كأس العالم 2010 من خلاف حاد بين نيكولا أنيلكا ومدرب الديوك وقتها ريمون دومينيك أكمله لوران بلان: "هل تعتقدون أن بعد 2010 كان الوضع سهلًا، كان علينا البحث عن رعاة ولم يكن هناك الكثير، عدم الإبقاء على لوران بلان هل كان سهلًا. المفتاح هو الحفاظ على وضوحك".

واندلع خلاف بين لاعبي منتخب فرنسا المشارك في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وبين مدربهم دومينيك خلال البطولة إذ تضامن اللاعبين مع زميلهم أنيليكا ورفضوا طرده من المعسكر بعدما قيل عن سبه المدرب؛ الازمة وقتها تطلبت تدخل وزارة الرياضة الفرنسية فوزيرة الرياضة روزلين باشلو بطلب من الرئيس نيكولا ساركوزي سافرت لإخماد الأزمة.

فرنسا ودعت البطولة وقتها من الدور الأول لكن قرار لوران بلان، خليفة دومينيك في تدريب فرنسا، كان بإبغاد أنليكا سبب الأزمة 18 مباراة كما لم يختر أي فرد من المشاركين في مونديل 2018 في أولى مبارياته مع الديوك.

وكان خلاف بين لاعبي منتخب فرنسا الحاليين قد نشب وحتى بين عائلاتهم في المدرجات عقب الخروج على يد سويسرا.

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