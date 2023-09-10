حرب التصريحات مستمرة .. فرناندو دينيز يسخر من جورج جيسوس بعد ليلة نيمار الاستثنائية!

المدير الفني للبرازيل لم ينس هجوم نظيره في الهلال عليه قبل أيام، فجاء بالرد في التوقيت المناسب

SHAHID

حرب التصريحات لم تنته بعد بين البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، وبين الجانب البرازيلي، وهذه المرة مع المدير الفني للأخير، الذي سخر من الأول، عقب تألق نيمار دا سيلفا؛ محترف الزعيم، في واجهة منتخب بلاده أمس السبت، أمام بوليفيا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

محترف الزعيم قاد نجوم السامبا للفوز أمام بوليفيا بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م، سجل منها هدفين.

بهذين الهدفين كسر نيمار الرقم القياسي، الذي كان مسجلًا من قبل باسم الأسطورة بيليه، ليصبح الهدف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفًا مقابل 77 للأسطورة الراحل.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعقب المباراة، وخلال المؤتمر الصحفي، لم يفوت دينيز الفرصة، لتوجه رسالة لجيسوس، إذ قال بحسب ما نقلت عنه قناة "SPORTV" البرازيلية: "كان هناك أشخاص لا يعرفون ما الذي جاء نيمار ليفعله هنا، لقد جاء لفعل ما شهدتموه، علينا أن نتحدث ونعلم ما يريده اللاعب، ثم نبني بعض الروابط عليه، وهذا ما فعلته أنا معه".

وأضاف: "أنت لا تعرف نيمار بشكل جيد، أقترح عليك أن تعرفه عن قرب، ووقتها ستعلم أن نيمار يستحق احترام الجميع، لعل حقيقة شخصيته تظهر للجميع".

ويأتي حديث المدير الفني لنجوم السامبا في ظل تعبير مدرب الهلال عن غضبه من استدعاء نيمار لمعسكر البرازيل الحالي، رغم أنه قبل أيام قليلة لم يكن جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في المباريات، في ظل معاناته من إصابة في العضلة الأمامي.

ولم يشارك البرازيلي في أي مباراة مع الزعيم بعد منذ انضمامه له في منتصف أغسطس الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على إثر تلك الإصابة.

SHAHID