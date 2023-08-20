بعد هجوم جورج جيسوس .. الاتحاد البرازيلي يرد على الاستياء السعودي بشأن إصابة نيمار

إصابة نيمار وتعطل انطلاق مسيرته مع الهلال يثير الجدل

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خرج الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سريعًا للرد على الهجوم الذي تعرض له من قبل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، بشأن استدعاء اللاعب نيمار دا سيلفا، لمعسكر السامبا المقبل.

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البرازيلي تم استدعائه لمعسكر منتخب بلاده المقبل، للمشاركة في مواجهتي بوليفيا وبيرو، يومي الثامن والـ12 من سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

هذا الاستدعاء استفز جيسوس، الذي خرج مستغربًا عبر مؤتمر صحفي بالأمس: "لا يجب أن يذهب للبرازيل، نيمار مصاب، عليه عدم الذهاب حتى يصبح جاهزًا، لأن هذا سيسبب مشكلة للهلال، مشكلته عضلية وهو في فترة تعافي"، وهو ما سبب صدمة واستياء من جانب الجماهير السعودية.

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لذا لم يتوان الاتحاد البرازيلي للرد، في بيان رسمي، وفقًا لصحيفة "Globo" البرازيلية، نافيًا عدم علمه بإصابة نيمار، ومشددًا على متابعته لوضعه خلال الفترة الماضية.

وأكد الجانب البرازيلي أنه كان على تواصل دائم مع اللاعب خلال فترة علاجته، وسيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب.

يذكر أن مصادر "GOAL" أكدت أن نيمار سيبدأ الدخول تدريجيًا في التدريبات الجماعية للزعيم، بعد نهاية التوقف الدولي المقبل في 14 من سبتمبر المقبل.

SHAHID