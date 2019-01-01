كأس الأمم الأفريقية 2019 | ما هي فرص تأهل منتخب تونس لدور 16؟

بعد تعادل تونس في الجولتين الأوليين مع كلً من أنجولا ومالي، تعرف على فرص تأهل نسور قرطاج لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2019

أحمد جمال

انطلقت النسخة رقم 32 من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تُقام في مصر يوم الجمعة 21 يونيو، بعدما اكتمل نصاب الفرق المشاركة فيها وذلك من خلال التصفيات التي استمرت لما يقرب من عامين، حيث انطلقت في مارس 2017 وانتهت في مارس 2019.

أسفرت القرعة عن أكثر من مجموعة قوية كانت أبرزها المجموعة الرابعة التي تضم منتخب المغرب مع كلً من ساحل العاج، جنوب أفريقيا وناميبيا، والمجموعة الخامسة التي تشهد منافسة غاية في الصعوبة حتى الآن، والتي تضم اثنين من المنتخبات العربية هما منتخب تونس ومنتخب موريتانيا، مع كلً من مالي وأنجولا.

بدأت البطولة بتنافس قوي في أكثر من مجموعة منذ الجولة الأولى، وبعد انتهاء الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 بدا واضحاً أن المجموعة الخامسة من ضمن المجموعات التي لن يتحدد فيها المتصدر ولا الوصيف سوى بإنتهاء الجولة الثالثة والآخيرة من مرحلة المجموعات، حيث تتسم جميع المنتخبات المُشاركة بالقوة والطموح للعبور لدور الـ16 من البطولة.

ولذا فالمنتخب العربي التونسي قد حُوصر بين أكثر الإحتمالات صعوبة، ما بين فرصه للتأهل وبين احتمالات توديعه للبطولة، بعدما تعادل نسور قرطاج في الجولتين الأوليين التي وضعته في وصافة المجموعة برصيد نقطتين فقط، وخلف منتخب مالي بنقطتين أيضاً، وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على فرص المنتخب التونسي في التأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2019.

ترتيب المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية 2019

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 2 1 1 0 5 2 +3 4 2 تونس 2 0 2 0 2 2 0 2 3 أنجولا 2 0 2 0 1 1 0 2 4 موريتانيا 2 0 1 1 1 4 -3 1

لُعبت مباريات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية يومي الجمعة 28 يونيو والسبت 29 يونيو 2019، وكان اللقاء الأول يوم الجمعة بين أقوى منتخبات المجموعة وهما منتخب تونس ضد منتخب مالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، وفي اليوم التالي تلاقى كلً من منتخب موريتانيا ضد منتخب أنجولا وأنتهت أيضاً المباراة بالتعادل بنتيجة (0-0)، ليظل ترتيب المجموعة كما كان قبل الجولة الثانية إنتظاراً لجولة الحسم في الجولة الثالثة والآخيرة.

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ما هي قواعد التأهل في مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019؟

أولاً: كأس أمم أفريقيا الحالية هي المرة الأولى التي يُشارك فيها 24 منتخباً، وتم تقسيمهم على 6 مجموعات على أن يتأهل المتصدر والوصف لكل مجموعة مباشرة إلى دور الستة عشر بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحصل على المركز الثالث.

ثانيا: يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في كأس الأمم الأفريقية، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه. إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات.

عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه.

عدد الانتصارات في جميع مباريات المجموعة.

نقاط اللعب المالي النظيف "البطاقة الحمراء = -3، البطاقة الصفراء = -1، بطاقتين صفراوتين في مباراة واحدة = -3).

ثالثا: يتم اللجوء لعدد النقاط التي جمعها كل فريق يتنافس على التأهل بصفتة في المركز الثالث، وإذا تساوي أكثر من فريقيتم اللجوء للمعايير السابقة بالتغاضي عن الشروط التي تُقيم على وجود مواجهات مُباشرة، بما أن المتافسين من مجموعات مختلفة.

ما هي فرص تأهل منتخب تونس لدور 16 من كأس الأمم الأفريقية 2019؟

المباراة الموعد الملعب تونس - موريتانيا الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً،

29 شوال 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد السويس الجديد

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ينتظر منتخب تونس مباراة واحدة آخيرة والتي سيخوضها ضمن الجولة الثالثة ضد منتخب موريتانيا، والتي على أساسها ستحسم تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية أو إقصائهم من البطولة، وبالطبع الاحتمالات كثيرة جداً خاصة لإمكانية تأهل صاحب المركز الثالث حيث نُظمت البطولة على أساس تأهل 4 منتخبات في المركز الثالث من ضمن 6 مجموعات، وهذا يعني أن أكثر من نصف المنتخبات التي ستصل لهذا الترتيب ستتاهل، ولكن سنحاول إستعراض أبسط وأكثر الإحتمالات مثل الإحتمالات التالية:

فوز منتخب تونس على منتخب موريتانيا بأي نتيجة:

إذا فاز المنتخب التونسي على المنتخب الموريتاني في المباراة القادمة وبغض النظر عن النتيجة أو عدد الأهداف فسيتأهل نسور قرطاج مباشرة إلى دور الـ16، وأيضاً بغض النظر عن نتيجة المباراة الآخرى التي تجمع منتخب مالي ضد منتخب أنجولا. على نابولي بهدفٍ نظيف سيتساويا في النقاط برصيد 9 نقاطٍ لكلٍ منهما، وسيساويا أيضاً في المواجهات المباشرة، فأبناء الجنوب انتصروا على الرديز في سان باولو بهدفٍ نظيفٍ أيضاً.

فحينها سيصبح رصيد منتخب تونس 5 نقاط، وإذا أنتصر المنتخب المالي فسيتصدر المجموعة ويتأهل أبناء المدرب آلان جريس كوصيف للمجموعة، وفي حالة التعادل ستتساوي نقاط المنتخب التونسي مع منتخب مالي وسيتأهل المنتخبين مباشرة بعد النظر إلى فارق الأهداف التي ستحدد المتصدر من الوصيف، وفي حالة فوز منتخب أنجولا فلن يتغير الأمر كثيراً سوى بصعود المنتخب الأنجولى بدلاً من المنتخب المالي ويتم الاحتكام أيضاً إلى فارق الأهداف لتحديد متصدر المجموعة.

تعادل منتخب تونس مع منتخب موريتانيا:

في حالة التعادل تلك هناك أكثر من إحتمال، الإحتمال الأول هو فوز منتخب مالي على منتخب أنجولا في المباراة الآخرى وهنا يبقى الوضع كما هو عليه ويتأهل منتخب تونس كوصيف للمجموعة.

الإحتمال الثاني هو فوز المنتخب الأنجولى وهنا يتأهل الغزلان السوداء متصدراً بـ5 نقاط رفقة النسور أصحاب الأربعة نقاط، بينما يحل نسور قرطاج في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وهنا يتأهل أيضاً المنتخب التونسي ضمن المنتخبات الأربعة التي تتأهل عن المركز الثالث نظراً لأن المنتخب العربي لا يملك فارقاً في الأهداف، بينما هناك منتخبين من المنافسين على المركز الثالث يملكون فارق أهداف سالبة، فهناك المنتخب الكيني صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة والذي يملك ثلاث نقاط ولكن فارق أهدافه -4، وأيضاً منتخب جنوب أفريقيا صاحب الثلاث نقاط والذي يحتل المركز الثالث ضمن المجموعة الرابعة وفارق أهدافه -1.

أما الإحتمال الآخير فهو تعادل منتخب مالي في مباراتة ضد منتخب أنجولا، ولن يفرق الأمر كثيراً فسيتأهل منتخب تونس كوصيف إذا كانت نتيجة مباراتة هي نفس نتيجة المباراة الآخرى في المجموعة أو أكثر، بينما سيتأهل كمركز ثالث إذا كانت أهداف المنتخب الأنجولي أكثر من أهداف نسور قرطاج.

خسارة منتخب تونس أمام منتخب موريتانيا:

إذا خسر المنتخب التونسي في مباراتة ضد منتخب موريتانيا بغض النظر عن النتيجة فسيودع نسور قرطاج البطولة رسمياً دون نقاش، فحتى إذا انتصر المنتخب المالي على منتخب أنجولا وتزيل الغزلان السوداء المجموعة الخامسة فلن يكون هناك أي فرصة لتأهل منتخب تونس كأحد المنتخبات الأربعة المتأهلة عن المركز الثالث، لوجود 4 منتخبات بالفعل في المركز الثالث تخطوا النقطة الثانية التي سيقف عندها المنتخب التونسي حينها، وهما منتخب الكونغو الديمقراطية صاحب الثلاث نقاط، منتخب غينيا برصيد 4 نقاط، منتخب كينيا ومنتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط.