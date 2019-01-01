موعد مباراة تونس ضد موريتانيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة تونس ضد موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يفتح استاد السويس الجديد أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين موريتانيا وتونس يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 29 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

أنهى نسور قرطاج ثاني جولات دور المجموعات بتعادل مثير أمام المنتخب المالي بهدف لكل منهما، وبنفس نتيجة الجولة الأولى عندما تعادل إيجابيًا في مواجهة منتخب أنجولا في بداية المشوار، وبهذا التعادل صعب الخضر مهمة الوصول إلى دور الـ16، بعد أن خسر أربع نقاط في الجولتين الأولى والثانية، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء ولا بديل أمامه سوا الفوز ليبقى على آماله للتأهل إلى الدور المقبل.



خسر منتخب موريتانيا أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ويتزيل الفريق جدول المجموعة، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة عندما يلاقي المنتخب الأنجولي يوم السبت على ملعب السويس الجديد، ويشارك المرابطون في نهائيات الكان للمرة الأولى في تاريخهم.

تعثر آخر - منتخب تونس يبقي على آمال صعوده بالتعادل مع مالي

موعد مباراة تونس ضد موريتانيا والقنوات الناقلة

رجل رائع - رجل مخيب | تونس × مالي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة موريتانيا - تونس استاد السويس الجديد الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادياً،

29 شوال 1440 هجرياً، 21:00 مصر، 22:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس

المركز قائمة منتخب تونس حراسة المرمى فاروق بن مصطفى ، معز بن شريفية، معز حسن. الدفاع نسيم هنيد، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراغر، وجدي كشريدة، أيمن بن محمد، أسامة الحدادي، كريم العواضي ، رامي البدوي الوسط الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي الهجوم بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط

يفقد المنتخب التونسي، جهود لاعبه غيلان الشعلالي في مباراة موريتانيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة أنجولا، وتكرر نفس الأمر في مباراة مالي، ويغيب أيضاً الظهير الأيسر لنسور قرطاج أيمن بن محمد ويوسف المساكني للإصابة

🔴⚪ Ghailene Chaalali manquera également le match face à la Mauritanie. En effet, le joueur a reçu deux cartons jaunes lors des deux derniers matchs et sera ainsi suspendu mardi. #TUNMRT 🇹🇳🇲🇷 #CAN2019 pic.twitter.com/2FrwfWR9PR — Tunisie Football (@tunisiefootball) ٢٩ يونيو ٢٠١٩

سيدخل المدرب الفرنسي هذه المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به المبارتين السابقتين أمام أنجولا ومالي، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء الثلاثي الهجومي طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، نعيم السليتي.

التشكيل | 4-3-3

معز بن شريفية

أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة

طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب موريتانيا

المركز قائمة منتخب موريتانيا حراسة المرمى براهيم سليماني، ناموري دياو، باباكار ديوب. الدفاع عبدالله با، علي عبيد، مصطفى دياو، بكاري ندياي، سالي سار، هارونا أبو ديمبا، ديادي ديارا، عبد القادر تيام. الوسط عبد الله غايي، مختار سيدي الحسن، كاسا كامارا، محمد ديلاهي يالي، ديالو جويديلي، ألاسان ديوب، إبراهيما كوليبالي. الهجوم مولاي احمد بيسام، إسماعيل دياكيتي، آدما با، هيميا تانجي، سوليمان أني.

لا يوجد غيابات في صفوف المنتخب الموريتاني في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام نسور قرطاج

لن يغير المدرب كورينتين مارتينز في طريقته الذي بدأ بها امام أنجولا، وسيكون باكاي ندياي وعبدالله با في قلب الدفاع، أما في الأمام سيتواجد الثلاثي دياكيتي وسيدي الحسن وبسام خلف المهاجم الوحيد آدما با.

التشكيل | 4-2-3-1