الكرة في ملعب كريستيانو رونالدو .. فرصة للإفلات من تهمة "الفعل المشين" لجماهير الشباب

حتى تكون القضية "كأنها لم تكن"!

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بخطوة واحدة فقط بإمكان البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، إغلاق القضية المثارة حاليًا ضده، بعد فعله المشين تجاه جماهير الشباب.

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الأزمة تفجرت خلال ديربي الرياض الأخير، فبينما كان يحتفل الدون بتقدم النصر، توجه بحركات لا أخلاقية لجماهير الليوث الحاضرة في المدرجات، وسط تقارير تزعم أن تصرفه ردًا على استفزازهم له وترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأخرى تدعي أنها ردًا على إهانة صديقته جورجينا رودريجيز ببعض الهتافات. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن صاروخ ماديرا قدم إفادته أمس الأربعاء، للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تحقق في التصرف بعد شكوى الشباب، مؤكدًا أنه كان يظهر قوته فقط ولم يقصد إهانة جماهير الخصم.

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لكن المستشار القانوني أيمن الرفاعي قدم حلًا ذهبيًا لرونالدو للخلاص من تلك القضية بدلًا من الاعتراف بقيامه بحركات مشينة على الأراضي السعودية..

الرفاعي أوضح أنه طالما أن الحركات لم تنقل عبر الناقل الرسمي، واضطرت لجنة الانضباط للجوء لفيديوهات مصورة بالهواتف الجوالة، فإنه حال نكران رونالدو لها، ستصبح القضية كأنها لم تكن بالأساس.

وقال الرفاعي خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "الفيديوهات من الهواتف الجوالة تعتبر قرينة ويواجه بها اللاعب، إن اعترف فالاعتراف سيد الأدلة، وإن لم يعترف، فلا ترتقي إلى دليل وتصبح كأنها لم تكن".

يذكر أنه حال إدانة رونالدو في تلك القضية سيتم إيقافه لمباراتين مع تغريمه ماليًا بحسب لوائح لجنة الانضباط.

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