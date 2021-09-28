فرديناند مشيدًا بصلاح غير المُقدر: "يجعل كرة القدم تبدو أسهل"!

تتوالي الإشادات على محمد صلاح في الأيام الأخيرة.

إشادة تلو الأخرى يتلقاها النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من نجوم الكرة الإنجليزية السابقين، بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا.

بيتر كراوتش نجم ليفربول السابق تحدث عن صلاح في مقال عبر صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، مؤكدًا أن الدولي المصري يعد ظاهرة حقيقية في عالم كرة القدم، ولا يحصل على التقدير الذي يستحقه.

صلاح وصل إلى 100 هدف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، بهدفه في مرمى برينتفورد خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء السبت وانتهت بالتعادل 3-3.

صلاح حقق هذا الإنجاز في وقت قياسي، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يتمكن من تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

وبعد إشادة كراوتش بأداء صلاح، جاء الدور على ريو فرديناند القائد السابق لنادي مانشستر يونايتد، والذي كشف عن أسباب استحقاق الدولي المصري للتواجد في القمة بين أفضل اللاعبين في العالم.

ماذا قال فرديناند عن إنجاز صلاح؟

فرديناند أوضح "الحقيقة الأكبر" لإنجاز صلاح مع ليفربول، ولماذا يستحق اللاعب صاحب التسعة وعشرين عامًا أن يُنظر إليه على أنه من بين أفضل لاعبي العالم.

وقال فرديناند على قناته عبر موقع "يوتيوب" عندما سُئل عما إذا كان صلاح يحصل على التقدير الذي يستحقه: "نحتاج إلى عمل مقطع كامل عن صلاح وعدم حصوله على الاهتمام، والوقت، والحديث، والتركيز الذي يستحقه".

وأضاف: "إنه خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 100 هدف، وأعظم حقيقة في ذلك هو أنه لاعب جناح في الأساس، وليس مهاجم رقم تسعة".

𝐌 ⚽ 𝐒 𝐀 𝐋 𝐀 𝐇 💯



From his debut strike to THAT screamer against Chelsea, enjoy all 100 of @MoSalah’s #PL goals for the Reds 🤩 — Liverpool FC (@LFC) September 26, 2021

وأكمل: "يتفوق عليه فقط آلان شيرر، وهاري كين، وسيرخيو أجويرو، وتييري هنري، ثم يأتي صلاح".

ماذا قال فرديناند عن عقلية صلاح؟

وتطرق أسطورة مانشستر يونايتد للحديث عن العقلية التي يمتلكها الدولي المصري بقوله: "من الأشخاص الذين تحدث إليهم والذين كانوا من حوله ولعبوا معه وعملوا في النادي، إنه يركز دائمًا لديه تلك العقلية، وذلك الهوس بكرة القدم، الهوس بالتسجيل والوجود دائمًا على القمة".

وأضاف: "في كل مباراة تشاهده يحصل على فرصة أو اثنتين على الأقل أمام المرمى، إما يصنعها بنفسه، أو يتم تقديمها له على طبق".

وتابع: "إنه فتاك تمامًا أمام المرمى، لذلك عندما تتحدث عن أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية على مدار العامين الماضيين، يجب أن يكون اسم صلاح في المحادثة".

وأكمل: "اذهب وشاهد صلاح وما يقدمه، إنه يهيمن ويدمر لاعبين من أصحاب أعلى المستويات بشكل منتظم، إنه يجعل المباريات تبدو سهلة، وكرة القدم أسهل".

واختتم فرديناند تصريحاته قائلًا: "عندما يقوم اللاعب بذلك بالسرعة التي يلعب بها صلاح، فذلك يخبرك أنه على مستوى عالٍ، الأرقام والجوائز لا تكذب، صلاح يمتلك كل شيء".

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