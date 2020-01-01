فرديناند لبوجبا: أسكت وكيلك وتحدث بصوت عالٍ

رسالة قوية من ريو لبوجبا

بعث قائد مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند رسالة للاعب الوسط بول بوجبا، مفادها أنه ينبغي على الأخير إسكات وكيل أعماله مينو رايولا، الذي لا يفوت نصف فرصة لاستفزاز النادي ومشجعيه.

وعاد الوكيل الإيطالي لضرب استقرار الشياطين الحمر، بتصريحات صادمة للجميع في النادي، واصفًا الكيان بالبيئة المدمرة لأعتى أساطير الكرة، مع اعتراف لا لبس فيه، بأن موكله يحتاج لقائمة ومشروع مثل ناديه السابق يوفنتوس.

وجاءت تصريحات رايولا مع أول ساعات العام الجديد، حيث تنشط وسائل الإعلام في هذه الفترة، لإثارة الجدل والشكوك حول مستقبل النجوم المحتمل انتقالهم من نادٍ لآخر.

وردًا على هذه التصريحات، قال فرديناند في تحليله لقمة اليونايتد ضد آرسنال عبر فضائية "بي تي" الرياضية "صحيح الإصابة لعب دورًا، لكنها محبطة لأنه (بوجبا) لاعب موهوب، وبالنسبة لي. أعتقد أنه مصاب، وعليه أن يتفاعل مع ما يجرى حوله بنفسه".

وأضاف "أود أن أقول له أن يتحدث بصوت عالٍ، وسوف يُسمع صوتك بأعلى صوت، أسكت وكيل أعمالك، أنت مطالب بالحديث لتوضح هذا الأمر".

وختم "بهذه الطريقة سيعرف زملائك في الفريق ومدربك والجماهير إلى أين ستذهب".

وعلى الفور، دعم روبن فان بيرسي رأي ريو، بقوله "الأمر يبدو غامضًا، لم تكن إجابات واضحة، بل مليئة بالغموض واللون الرمادي".

تجدر الإشارة إلى أن بوجبا تعرض لانتكاسة جديدة على مستوى الكاحل، وعلى إثرها سيغيب عن الملاعب بضعة أسابيع، وفقًا لما ذكره مدرب الفريق أولي جونار سولشاير قبل قمة آرسنال في الأسبوع الـ21 للبريميرليج.