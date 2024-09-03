فخ الموسم الماضي.. التوقف الدولي ينقذ ريال مدريد من "الكابوس الأخطر"!

ماذا ينتظر الميرنجي؟

يواجه ريال مدريد مشكلة كبيرة تتمثل في العجز الكبير بقائمة الفريق للموسم الجاري بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وتضم قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي 19 لاعبًا فقط، وهو عدد ضئيل للغاية (أقل من لاعبين في كل مركز)، حتى أنه أقل من الموسم الماضي الذي واجه فيه الفريق أزمة كبرى نتيجة الإصابات (20).

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن المدرب الإيطالي سوف يعول على لاعبي "ريال مدريد كاستيا"، حال وجود أي غيابات.

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ولفتت إلى أنه من غير المعروف سبب عدم إكمال القائمة (25 لاعبًا)، هل كان القرار من أنشيلوتي (الذي لا يفضل تواجد الكثير من اللاعبين في غرفة الملابس)، أم من النادي.

وأوضحت الصحيفة أن فترة التوقف الدولي الحالية أنقذت ريال مدريد، حيث يواجه الفريق خطرًا كبيرًا يتمثل في تواجد 7 مصابين، وهم: "ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، خيسوس فاييخو، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، فيرلاند ميندي".