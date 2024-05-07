فتح الباب أمام أراوخو ودي يونج.. برشلونة يحدد 4 لاعبين غير قابلين للمس في الميركاتو الصيفي

من هم؟

حدد نادي برشلونة قائمة من 4 لاعبين لا يمكن المساس بهم في الميركاتو الصيفي، خلال خطة الإحلال والتجديد، استعدادًا للموسم المقبل.

وذكرت شبكة RAC1، أن "النادي الإسباني حدد 4 أسماء غير قابلين للمساس، هم (أندريه تير شتيجن، وجافي (19 عاما) وباو كوبارسي (17 عاما) ولامين يامال (16 عاما)".

وأوضحت أن "برشلونة لن ينظر لأي اقتراح يتعلق ببيع الرباعي سابق الذكر، بغض النظر عن المبلغ المعروض".

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ولفتت إلى أن النادي الكتالوني منفتح إلى حد ما على بيع عناصر أخرى مثل "رونالد أراوخو أو فرينكي دي يونج أو رافينها أو جول كوندي، ما يسمح بضم لاعبين جدد".

وختمت: "يبدو أن لاعب الوسط أوريول روميو في المقعد الساخن بشكل خاص، ويمكن أن يعود إلى جيرونا، والأمر ذاته بالنسبة لفيران توريس، الذي يرغب برشلونة في العثور على ناد جديد له".