فاييخو: ريال مدريد نصحني بالانضمام إلى وولفرهامبتون

المدافع ترك الملكي نحو البريميرليج

هيثم محمد تويتر

أوضح خيسوس فاييخو، مدافع وولفرهامبتون وريال مدريد السابق، الأسباب وراء اختياره الانتقال للنادي الإنجليزي الصيف الماضي.

فاييخو انضم لصفوف وولفز في يوليو الماضي على سبيل الإعارة بعدما قام بتمديد عقده مع ريال مدريد.

بيكهام يوجه رسالة لراموس بعد تجاوز كاسياس

وقال فاييخو في حوار مع "آس": "أردت خوض تلك التجربة، تحدثت مع تراوري وجوني والمدرب نونو، كما أن ريال مدريد نصحني بالانضمام لوولفز".

وأضاف: "قالوا لي إن هذا النادي سيساعدني على التطور بشكل أكبر، وولفز كان أكثر الأندية التي أظهرت اهتماماً بضمي".

واستمر الإسباني: "هنا التدريبات تختلف عن إسبانيا، يهتمون بالجانب البدني بشكل أكبر، كما أن الجمهور هنا يتابع الكرة بشكل مختلف".

ديشان: استبعاد بنزيما قرار رياضي

يذكر أن وولفرهامبتون فجر مفاجأة كبيرة في الجولة الماضية من البريميرليج بالفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي 0-2 بعقر داره.