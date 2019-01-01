بيكهام يوجه رسالة لراموس بعد تجاوز كاسياس

ما الذي قاله بيكهام بشأن تجاوز راموس رقم كاسياس في عدد المشاركات الدولية؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

وجه ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، رسالة إلى سيرخيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، بعد تجاوز الأخير عدد مشاركات إيكر كاسياس مع اللاروخا.

راموس وصل إلى المباراة 168 دوليًا مع إسبانيا أمام النرويج يصبح أكثر لاعبً تمثيلًا للاروخا عبر التاريخ.

واستغل بيكهام حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" لتوجيه رسالة إلى راموس بقوله: "صديقي، هذه لحظة عظيمة بالنسبة لك. أردت فقط توجيه رسالة لك لأنك لعب 168 مباراة مع بلادك".

وتابع: "يجب أن تشعروعائلتك بالفخر لما حققته، إنّها لحظة مميزة أن تتجاوز إيكر".

واختتم: "ولذلك أنا سعيد لأجلك ولأجل عائلتك. تهانينا يا صديقي ولك قبلاتي. استمتع بالليلة. الكثير من الحب والتوفيق لك يا صديقي".

وكان راموس قد علّق على رقمه القياسي مؤكدًا أنّ التعادل أمام النرويج أفسد هذه اللحظة مشيرًا إلى أنّه لا يهتم بالأرقام الفردية بل بالمجموعة.

النرويج حرمت إسبانيا من ضمان التأهل لأمم أوروبا يورو 2020 بعد التعادل في الدقيقة الأخيرة.