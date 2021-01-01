فاينالدوم يختار برشلونة ويرفض التجديد لليفربول

صدمة جديدة ليورجن كلوب

قرر لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم الرحيل عن صفوف ليفربول، والانتقال إلى فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عقد فاينالدوم الحالي مع ليفربول ينتهي في يونيو 2021 وسط مفاوضات مكثفة من الريدز لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن فشل مفاوضات التجديد التي أجراها المدرب يورجن كلوب مع النجم الهولندي البالغ من العمر 30 سنة.

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ويأتي ذلك بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الشروط الشخصية التي يريدها فاينالدوم من أجل البقاء في أنفيلد لفترة أطول.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لتقرير نشره موقع "Todofichajes" أن برشلونة سيكون الوجهة المفضلة لفاينالدوم وفقًا لرغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع النادي الكتالوني.

وكان ليفربول قد بدأ محادثات التجديد مرة أخرى مع اللاعب في ديسمبر الماضي، حيث طلب فاينالدوم الحصول على مهلة للتفكير في يوم 27، ليستقر أخيرًا على رفض البقاء بالنادي الإنجليزي.

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يذكر أن فاينالدوم الذي انتقل إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل بـ23 مليون جنيه استرليني في 2016، شارك في معظم مباريات ليفربول خلال الموسم الحالي، ويعتبر من اللاعبين المفضلين لكلوب منذ انضمامه للفريق.