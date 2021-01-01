فاينالدوم: ما يفعله صلاح لا يوصف سوى بالمدهش!

إشادة ضخمة..

أعرب جورجينيو فاينالدوم، لاعب ليفربول، عن آماله في استمرار زميله محمد صلاح بإحراز الأهداف والتألق، مؤكدًا على أنه دائمًا ما يُسهل المباريات الصعبة على الريدز.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفًا في مختلف المسابقات، 17 منهم على صعيد الدوري الإنجليزي، مما يجعله أيضًا هدافًا للبطولة الإنجليزية بشكل عام.

آخر الأهداف التي أحرزها صلاح كانت في شباك لايبزيج، والذي منح ليفربول التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الموسم الصعب الذي تعيشه كتيبة يورجن كلوب.

فاينالدوم في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، أثنى كثيرًا على صلاح، حيث قال "نأمل أن يستمر على نفس الشاكلة، فذلك سيسهل علينا الفوز بالمباريات، إنه مذهل جدًا".

كما أضاف "إن ما يفعله مدهش، دائمًا ما يبحث عن إحراز الأهداف ويتواجد في مواقع تسجيل الأهداف، إحراز 25 هدفًا أمر جيد للغاية، آمل أن يستمر في تسجيل الأهداف".

أما عن مشكلة ليفربول هذا الموسم فقال "تحدثنا في الفريق عن أن المباراتين الأخيرتين كان صعبًا علينا حقًا لأننا لم نخلق فرصًا، مما يجعل من الصعب تلقائيًا تسجيل الأهداف".

وتابع "لكننا عرفنا أننا إذا عملنا بجد وقمنا بتحليل المباراة جيدًا وقدمنا ​​كل شيء، فستأتي الفرص".

وأتم "للأسف في هذا الموسم نحن في وضع وموقف لا نسجل فيه كل الفرص المتاحة لدينا، خلق الفرص يمنحك شعورًا جيدًا حقًا، أحيانًا أيضًا تشعر بخيبة أمل لأنك لا تسجل الفرص التي تصنعها، لكن أن نخلق الفرص مرة أخرى هو أمر جيد".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويستعد لمواجهة وولفرهامبتون خارج الديار يوم الإثنين في الجولة التاسعة والعشرين من عمر البطولة.