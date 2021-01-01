مورينيو يواصل إهانة آرسنال: لا أنظر إلى الخلف!

تصريحات ساخنة من المدرب الاستثنائي..

واصل جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، تصريحاته العدائية تجاه آرسنال، وهذه المرة بتأكيده على أنه لا ينظر "إلى الأسفل" ويركز فقط على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، بينما يوجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

العالم ينتظر ديربي لندني مثير يوم الأحد بين كتيبة الاستثنائي وكتيبة ميكيل أرتيتا، بعد أن انتهى ديربي الدور الأول بانتصار السبيرز بهدفين نظيفين في ملعب توتنهام.

مورينيو في المؤتمر الصحفي للمباراة، قال "أنا أنظر إلى أعلى، لا أنظر إلى أسفل، إذا كان آرسنال متقدمًا علينا بسبع نقاط، فكنت سأنظر لهم".

كما أضاف "لكن لأننا نحن من نتقدم عليهم بسبع نقاط، فأنا لا أنظر إلى ترتيب آرسنال الحالي".

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وواصل الاستثنائي "في الوقت نفسه نتطلع دومًا إلى المباراة التالية أيًا كان الخصم، فلو كنا سنلاقي أستون فيلا أو نيوكاسل لا آرسنال، كان الشعور سيكون نفسه بالضبط".

واستطرد "نشعر أننا أفضل من مركزنا الحالي في الجدول ونريد أن نحسنه، لذلك فنحن بحاجة إلى النقاط وتحقيق الفوز".

واختتم البرتغالي تصريحاته قائلًا "لا يهم الخصم، لا يهم إذا كانت المباراة ديربي، إنها مباراة في البريميرليج وهناك ثلاث نقاط للقتال عليها وهذا ما سنفعله".

الجدير بالذكر أن مورينيو يمتلك سجلًا أسطوريًا أمام آرسنال، حيث خاض 22 مباراة أمام الجانرز سواءً مع تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو توتنهام، فاز في 12 منها وخرج مهزومًا في مباراتين فقط.